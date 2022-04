Bed Bath, Beyond Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Für die Aktie Bed Bath & Beyond aus dem Segment "Homefurnishing Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 11.04.2022, 17:39 Uhr, ein Kurs von 19.48 USD geführt.

Wie Bed Bath & Beyond derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Bed Bath & Beyond erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 7 "Hold"- und 4 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (18,92 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,89 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 19,48 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Bed Bath & Beyond erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Bed Bath & Beyond erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 74,71 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -107,65 Prozent im Branchenvergleich für Bed Bath & Beyond bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 41,32 Prozent im letzten Jahr. Bed Bath & Beyond lag 74,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Bed Bath & Beyond schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 11,93 % und somit 8,08 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,85 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".