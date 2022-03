Bed Bath & Beyond-Aktie: Mega Anstieg!

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY) werden höher gehandelt, nachdem Ryan Cohen einen Anteil von 9,8% an dem Unternehmen erworben hat.

Überblick

Einem Bericht von Reuters zufolge sagte Ryan Cohen: „Wir glauben, dass Bed Bath seinen Fokus einschränken muss, um den Betrieb zu stärken und den richtigen Bestandsmix aufrechtzuerhalten, um die Nachfrage zu befriedigen, während wir gleichzeitig strategische Alternativen prüfen, die die Trennung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung