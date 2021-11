Bed Bath & Beyond-Aktie: Leerverkäufern erneut einen Schlag versetzt?

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY) stieg am Montag um mehr als 6%, nachdem Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER) eine Partnerschaft mit dem Einzelhandelsunternehmen angekündigt hatte, um Eltern von Kindern und Babys Notfallprodukte wie Windeln und Thermometer zu liefern.

Bed Bath & Beyond war im vergangenen Jahr ein Favorit unter den Einzelhandelswerten und war Ziel zweier separater Short-Squeezes, wobei der erste Squeeze die



