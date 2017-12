Bed Bath & Beyond Aktie: Fünfjahrestief!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Volker Gelfarth, dass es bei Bed, Bath & Beyond einen deutlichen Gewinnrückgang gegeben hat. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Sowohl im 2. Quartal als auch im 1. Halbjahr gab es bei BB&B einen kräftigen Gewinn- und Umsatzrückgang und die Markterwartungen wurden weit verfehlt. So haben die Aktionäre den Aktienkurs auf ein Fünfjahrestief geschickt und der Kurs ist 74% niedriger als beim Allzeithoch Anfang 2014.

Die Entwicklung! Zwar konnte der Umsatz im Online- und Telefonhandel um über 20% steigen, doch dieser trägt nur wenig zum Gesamtumsatz bei. Der Gewinn ist von 167,3 auf 94,2 Mio $ gefallen. Weil prinzipiell die Neueröffnungen für ein zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum sorgten, macht sich die Entwicklung hin zur Wichtigkeit der Internetpräsenz bemerkbar. Nur ein Ausbau des Online-Vertriebs könnte BB&B wieder auf Kurs bringen.

Der Ausblick! Am 16. Januar soll, trotz der mauen Ergebnisse, eine Quartalsdividende von 15 Cent je Aktie gezahlt werden.

Wie wird es mit dem Unternehmen und seiner Aktie weitergehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.