Bed Bath & Beyond Aktie: Die Aktionäre schickten den Aktienkurs auf ein Fünfjahrestief

Liebe Leser,

BB&B meldete sowohl für das 2. Quartal als auch für das 1. Halbjahr einen kräftigen Gewinnrückgang und sorgte damit wiederholt für eine herbe Enttäuschung. Auch die Umsätze fielen erneut. Die Markterwartungen hat der Raumausstatter weit verfehlt, und die Aktionäre schickten den Aktienkurs auf ein Fünfjahrestief. Vom Allzeithoch Anfang 2014 ist der Kurs mittlerweile um 74% gefallen. Eine Bodenbildung ist noch nicht in Sicht. Im 2. Quartal lag der Umsatz bei 2,94 Mrd $. Auf vergleichbarer Basis war dies ein Rückgang um rund 2,6%.

Der zu schwache Internetauftritt ist ein großes Problem

Der Umsatz im Online- und Telefonhandel legte um über 20% zu; er steuert bisher aber nur einen geringen Anteil zum Gesamtumsatz bei. Der Gewinn fiel von 167,3 auf 94,2 Mio $. Dennoch lässt es sich BB&B nicht nehmen, eine Quartalsdividende von 15 Cent je Aktie zu zahlen, die am 16. Januar ausgeschüttetwird. Im 1. Halbjahr sah es genauso schlecht aus. Lange Zeit waren es die Neueröffnungen sowie ein solides organisches Wachstum, die für zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum sorgten.

Doch wer heute im Einzelhandel bestehen will, kommt ohne starke Internetpräsenz nicht aus. Ohne einen schnellen Ausbau des Online-Vertriebs, wird es BB&B schwerfallen, sich gegen die wachsende Internet-Konkurrenz zu behaupten. Der zu schwache Internetauftritt ist ein großes Problem. Das Management hat bereits etliche Initiativen in Gang gebracht, um wieder mehr Kunden in die Geschäfte zu locken.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.