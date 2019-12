Bed Bath & BeyondWas kommt nun, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Bed Bath & Beyond, die im Segment "Homefurnishing Einzelhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.12.2019, 18:41 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 15.61 USD.

Bed Bath & Beyond haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Bed Bath & Beyond damit 15,06 Prozent über dem Durchschnitt (10,15 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 7,98 Prozent. Bed Bath & Beyond liegt aktuell 17,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Bed Bath & Beyond hat mit einer Dividendenrendite von 4,6 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.95%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche beträgt +0,66. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bed Bath & Beyond-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Bed Bath & Beyond gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 34,78 insgesamt 7 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 37,27 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".