Becton Dickinson and: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Becton Dickinson and weist am 16.12.2018, 12:24 Uhr einen Kurs von 231,45 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitsausrüstung" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Becton Dickinson and schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Medical Equipment & Devices auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,3 % und somit 0,82 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,12 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Becton Dickinson and liegt bei einem Wert von 19,52. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Medical Equipment & Devices" (KGV von 72,44) unter dem Durschschnitt (ca. 73 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Becton Dickinson and damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Becton Dickinson and erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Medical Equipment & Devices"-Branche sind im Durchschnitt um 18,63 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -9,17 Prozent im Branchenvergleich für Becton Dickinson and bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 22,97 Prozent im letzten Jahr. Becton Dickinson and lag 13,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.