Becton Dickinson and: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

An der Heimatbörse New York notiert Becton Dickinson and per 05.11.2018, 07:34 Uhr bei 235,48 USD. Becton Dickinson and zählt zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Becton Dickinson and auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Becton Dickinson and für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Becton Dickinson and für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Becton Dickinson and insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Dividende: Becton Dickinson and hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,27 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,74%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,46 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,51 liegt Becton Dickinson and unter dem Branchendurchschnitt (73 Prozent). Die Branche "Medical Equipment & Devices" weist einen Wert von 72,04 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.