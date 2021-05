Becton Dickinson Aktie: BD gliedert Diabetes Care Geschäft aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Becton Dickinson":

Im Rahmen der Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das zweite Fiskalquartal, in dem der Umsatz um mehr als 15 % auf 4,9 Mrd. USD wuchs, legte Becton Dickinson and Co (NYSE:BDX) auch seine Pläne zur Abspaltung seines auf Diabetes fokussierten Segments dar.

Highlights der Abspaltung

Die Abspaltung wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein, danach wird das Segment ein komplett ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung