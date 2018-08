Becton: Bitte unbedingt beachten

Becton, ein Unternehmen aus dem Markt "Gesundheitsausrüstung", notiert aktuell (Stand 10:09 Uhr) mit 251,59 USD fast gleich (+0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unser Analystenteam hat Becton auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Becton-Aktie beträgt dieser aktuell 227,76 USD. Der letzte Schlusskurs (251,5 USD) liegt damit deutlich darüber (+10,42 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Becton somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 241,01 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,35 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Becton ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Becton auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Becton erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Medical Equipment & Devices"-Branche sind im Durchschnitt um 13,85 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,9 Prozent im Branchenvergleich für Becton bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,69 Prozent im letzten Jahr. Becton lag 10,06 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Becton wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Becton auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.