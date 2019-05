Beckman Coulter stellt Vollautomation im Labor vor, die neue Standards bei den Proben-Bearbeitungszeiten setzt

Der DxA 5000 ermöglicht kurze und konsistente Bearbeitungszeiten,gibt branchenweit eine der umfassendsten Qualitätsbeurteilung vonProben vor der Analyse und verbessert die Effizienz von LaborsBrea, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Beckman Coulter, ein weltweitführendes Unternehmen auf dem Gebiet der klinischen Diagnostik, gabheute bekannt, dass das neueste Element seines führendenAutomatisierungs-Portfolios, der DxA 5000, die Komplettlösung für dieAutomatisierung im Labor (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2424544-1&h=1539502737&u=https%3A%2F%2Fwww.beckmancoulter.com%2Fproducts%2Fautomation%2FIndustry-Standard-for-TAT%3Futm_source%3Dpress-release%26utm_medium%3Dpr%26utm_content%3D%26utm_campaign%3Dous-auto-2019-dxa-5000&a=DxA+5000%2C+die+Komplettl%C3%B6sung+f%C3%BCr+die+Automatisierung+im+Labor), das europäische CE-Zeichen sowie die Zulassung derchinesischen Arzneimittelbehörde erhalten hat. In in der modernenGesundheitsversorgung konzentrieren Labors sich stark darauf, dieVersorgung der Patienten durch schnellere Proben-Bearbeitungszeiten,Resultate mit hoher Qualität und Optimierung des Laborbetriebs zuverbessern. Der DxA 5000 unterstützt Labors bei diesen Aufgaben durcheine Reihe patentierter Innovationen, die für kurze und konsistenteBearbeitungszeiten sorgen, ein neues Niveau umfassenderQualitätserkennung der Proben vor der Analyse ermöglichen und dieZahl manueller Verarbeitungsschritte reduzieren, um die Effizienz imLabor deutlich zu steigern.Wenn die Ergebnisse den Arzt schneller erreichen, kann dies dieResultate für Patienten positiv beeinflussen Die zeitraubendsteAktivität vor der Analyse im Labor ist gewöhnlich das Zentrifugierender Probe.1,2 Der DxA 5000 setzt hier einen neuen Standard durchNutzung eines universellen Zentrifugenprotokolls, welches dieVerarbeitungszeit vor der Analyse signifikant reduziert: um bis zu 73% für angebundene Analysegeräte in mehreren.3Des Weiteren unterstützt der DxA 5000 Labors dabei, höchstkonsistente Bearbeitungszeiten für die Ärzte zu erreichen. Mit einereinzigartigen, dynamischen Systemsoftware nutzt der DxA 5000intelligentes Routing, um im Labor einen automatisiertenArbeitsablauf mit Fokus auf den Patienten zu schaffen. Der DxA 5000kennt die angeforderten Tests und das verfügbare Probenvolumen sowieAnalysekapazitäten und Status in Echtzeit. Er berechnet für jedeProbe eines Patienten den schnellsten Weg bei Notfall- undRoutineanalysen."Der DxA 5000 ist ein bahnbrechendes Produkt für die vollständigeAutomatisierung im Labor. Der Schwerpunkt liegt darin, unserenLaborpartnern bei positiven Auswirkungen für Patientenresultate zuhelfen", sagte John Blackwood, leitender Vizepräsident des BereichesProdukte und Dienstleistungen bei Beckman Coulter. "Durch Verkürzungvon und Reduzierung der Variationen in der Bearbeitungszeit könnenLabors Ärzte effizienter mit wichtigen Daten versorgen, welche diesefür beste Behandlung benötigen. In diesem Bereich können Minutenbereits eine Rolle spielen."Unerreichte Qualitätsbeurteilung und mehr EffizienzDie Forschung zeigt, dass Fehler in der Vorphase der Analyse vonTests für bis zu 75 % verfälschter Testergebnisse verantwortlichsind. Bei 26 % besteht die Möglichkeit ungünstiger Auswirkungen aufdie Versorgung der Patienten.4 Des Weiteren tritt die übergroßeMehrheit der Faktoren, die für unklare Resultate sorgen, außerhalbdes Labors auf, darunter unzureichende Menge, falsch etikettierteProben und falsche Beh Probenröhrchen älter.5,6,7,8 Der DxA 5000führt eine sorgfältige Qualitätsbeurteilung der Proben aus. JedeProbe wird mehrfach geprüft, um das Risiko von Fehlern im Labordeutlich zu senken. Das System stellt innerhalb von 3 SekundenParameter des Probenröhrchen fest, darunter Menge, Kennung der Probe,Typ des Probenröhrchen, Farbe des Deckels, ausstehende Aufgaben undGewicht des Probenröhrchens. Das System ist zudem darauf ausgelegt,zu drei unterschiedlichen Zeiten das Volumen der Probe zu prüfen: vordem Zentrifugieren, nach dem Zentrifugieren und vor Lagerung derProbe. Damit ist gewährleistet, dass eine ausreichende Menge für diebeauftragten Tests verfügbar ist. Diese Qualitätsbeurteilungenreduzieren gemeinsam das Potenzial der Freigabe fraglicher Ergebnisseund können die Zeit bis zum Ergebnis verkürzen, da das Labor sofortin Kenntnis gesetzt wird, wenn eine neue Probe des Patienten benötigtwird.Neben der Verbesserung der Probenqualität benötigen LaborsLösungen für die Verwaltung eines hohen Aufkommens von Probenambulanter Patienten, aus Aktionen in der Öffentlichkeit und aus demNetzwerk von Kliniken und Ärzten, während gleichzeitig dringendeAnfragen der Stationen und der Notfallaufnahme bearbeitet werdenmüssen. Der DxA 5000 bearbeitet simultan eine große Menge Anfragenmehrerer Bereiche mit einer großen Vielfalt von Probenröhrchen undGrößen. Dies hat keine Auswirkungen auf den Gesamtdurchsatz desSystems oder die STAT-Bearbeitungszeit. Durch die Automatisierung derVerarbeitungsschritte der Proben unterstützt der DxA 5000 Laborsdabei, mit der gleichen Zahl Mitarbeiter pro Stunde eine höhereAnzahl von Resultaten zu liefern."Forschung und Zusammenarbeit mit unseren Laborpartnern zeigen,dass die Schritte der Probenverarbeitung ca. 70% der Laborstundenausmachen", setzte John Blackwood fort. "Der DxA 5000 reduziert dieAnzahl manueller Schritte bei der Verarbeitung von Probensignifikant, zuweilen bis auf einen Schritt. Der DxA 5000 ermöglichtFachkräften im Labor von der Probenzuführung und Qualitätsbeurteilungbis zu Add-on-Testverwaltung und Entsorgung der Proben Ergebnissehoher Qualität und verbesserte Effizienz. Dies versetzt sie in dieLage, ihre Bemühungen und Befähigungen auf die Ausnahmefälle beiProben zu konzentrieren."Der DxA 5000 ist das erste Gerät einer Palette von DxA-Systemen inder Entwicklung und ein weiterer Fortschritt im umfassenden Portfolioskalierbarer Produkte von Beckman Coulter. Er ist eine wichtigeZielsetzung, Labors aller Größen die Automatisierung der Abläufe zuermöglichen. Diese Einführung ist der Endpunkt jahrelangerKonstruktion auf Grundlage der Erfahrungen von Kunden und rigoroserTests der Zuverlässigkeit. Sie unterstreicht das fortlaufendeEngagement von Beckman Coulter, Produkte anzubieten, die mit kurzenund konsistenten Bearbeitungszeiten korrekte Ergebnisse liefern,Fehler vor der Analyse besser erkennen und für effizientereArbeitsabläufe in Labors aller Größen sorgen.Beckman Coulter hat Bestellungen für mehr als 20 Systeme des TypsDxA 5000 aus einer Reihe von Ländern erhalten, in denen diebehördliche Freigabe vorliegt. Eine Einreichung gemäß Paragraph510(k) für den DxA 5000 bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehördeist in Bearbeitung.Weitere Informationen über den DxA 5000 erhalten Sie unterBeckmanCoulter.com/DxA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2424544-1&h=2855376245&u=https%3A%2F%2Fwww.beckmancoulter.com%2Fproducts%2Fautomation%2FIndustry-Standard-for-TAT%3Futm_source%3Dpress-release%26utm_medium%3Dpr%26utm_content%3D%26utm_campaign%3Dous-auto-2019-dxa-5000&a=BeckmanCoulter.com%2FDxA). Beckman Coulter wird den DxA 5000zudem vom 19. bis zum 23. Mai 2019 an Stand Nr. 188 auf derEuroMedLab in Barcelona (Spanien) zeigen. Weitere Informationen überdie Pläne von Beckman Coulter auf der Konferenz finden Sie aufunserer Seite für die EuroMedLab unter BeckmanCoulter.com/events (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2424544-1&h=3653583420&u=https%3A%2F%2Fwww.beckmancoulter.com%2Fen%2Flearning-and-events%2Fevents%2Feuromedlab-2019%3Futm_source%3Dpress-release%26utm_medium%3Dpr%26utm_content%3D%26utm_campaign%3Dous-multi-2019-eml&a=BeckmanCoulter.com%2Fevents).Informationen zu Beckman CoulterBeckman Coulter widmet sich dem Fortschritt in derGesundheitsversorgung, indem wir Wissenschaft, Technologie sowie dieLeidenschaft und Kreativität unserer Teams dazu nutzen, um die Rollevon Diagnoselabors zur Verbesserung der Resultate im Gesundheitswesenzu stärken. Unsere Diagnosesysteme werden für komplexebiomedizinische Tests eingesetzt und finden sich in Krankenhäusern,Referenzlaboratorien und Privatlabors aller Welt. 