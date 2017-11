Beckman Coulter leitet Handelsstreit mit Quidel über Direktvertrieb von BNP ein

Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Beckman Coulter ist festentschlossen, seinen Kunden weiterhin erstklassige Assays zeitgerechtbereitzustellen, damit Ärzte und Labors ihre Patienten besserversorgen können. Zu diesem Zweck plant Beckman Coulter, künftigeinen BNP-Assay (natriuretisches Peptid Typ B) für seineAccess-Familie von Immunassays direkt an seine Kunden zu vertreiben.Derzeit können die Kunden von Beckman Coulter einen BNP-Assay, derzwar von Beckman Coulter entwickelt wurde und hergestellt wird,ausschließlich von Quidel und seinen offiziellen Vertriebspartnernbeziehen. Quidel übernahm diese Vertriebsrolle aufgrund seinerkürzlich erfolgten Transaktion mit Alere. Heute beantragte BeckmanCoulter bei den Gerichten im kalifornischen San Diego die Klärung undVollstreckung der Rechte von Beckman Coulter zum Direktverkauf einesBNP-Assays an seine Kunden. Solange dieser Rechtsstreit nichtbeigelegt ist, wird Beckman Coulter den TRIAGE® BNP-Assay weiterhinherstellen und an Quidel liefern, und auch Quidels Kundenbeziehungenwerden wie bisher fortgesetzt, sodass sich Kunden nach wie vor aufdie Versorgung mit hochwertigen BNP-Assays zur Verwendung inAnalysegeräten von Beckman Coulter verlassen können.Über Beckman CoulterBeckman Coulter Diagnostics hilft medizinischen Fachkräften undLaborfachleuten mit der Bereitstellung von präzisen diagnostischenInformationen zur Verbesserung der Patientenversorgung, wann immerdiese benötigt werden. Seit mehr als 80 Jahren ist Beckman Coulterder Partner der Wahl für das Gesundheitswesen. Unsere skalierbarenInstrumente, umfassenden Diagnosetests und betriebswirtschaftlichenDienstleistungen werden weltweit von Krankenhäusern, Labors undanderen Einrichtungen der Intensivmedizin eingesetzt. Wir teilen dieMission unserer Kunden für eine kontinuierliche Verbesserung undqualitativ hochwertige Patientenversorgung, denn wir sind überzeugt,dass eine höhere Effizienz und bessere klinische Ergebnisse denPatienten Nutzen bringen und die Gesundheitsfürsorge für alleMenschen verbessern können.© 2017 Beckman Coulter, das stilisierte Logo und die hieringenannten Marken von Produkten und Dienstleistungen von BeckmanCoulter sind Marken oder eingetragene Marken von Beckman Coulter,Inc. in den USA und in anderen Ländern.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/610417/BECKMAN_COULTER_LOGO.jpgPressekontakt:Angie Habis-MarchettiBeckman Coulter Brand and Public Relations+1-714-831-7850ahhabismarchetti@beckman.comBetsy WatsonBeckman Coulter Brand and Public Relations+1-714-961-4391bawatson@beckman.comOriginal-Content von: Beckman Coulter Diagnostics, übermittelt durch news aktuell