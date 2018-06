Beckhoff alleiniger Chef von Aumann - Martinschledde geht

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

BEELEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Aumann hat nur noch einen Chef.



Co-Chef Ludger Martinschledde habe aus persönlichen Gründen den Aufsichtsrat um eine Vertragsaufhebung gebeten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Beelen mit. Die hierzu notwendigen Schritte würden kurzfristig eingeleitet und der bisherige zweite Co-Chef Rolf Beckhoff sei mit sofortiger Wirkung alleiniger Chef. Er sei zudem dauerhaft für den Bereich Forschung & Entwicklung zuständig. Aumann ist 2017 an die Börse gegangen und im März in den TecDax aufgestiegen, aus dem das Unternehmen aber Mitte Juni wieder ausscheiden wird./tos/jha/