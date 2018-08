Hamburg (ots) -Gerade hat sie ihren Schulabschluss gemacht, nun möchte dieTochter von Boris Becker in London Kunstgeschichte studieren. DieseWoche sagt die 18-Jährige in GALA (Heft 33/2018, ab morgen imHandel), warum sie vorerst aber nicht bei ihrer Mutter AngelaErmakova ausziehen will: "Bei Mama ist alles natürlich viel schönerund größer. Auf dem Campus wohnt man ja nur in einem winzigen Zimmer,und es ist sehr dreckig. Außerdem ist bei Mama der Kühlschrank immervoll und die Wäsche sauber", so das Nachwuchs-Model.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell