Becker-Ehrenamt für den DTB: Seine Weggefährten sind empört

Hamburg (ots) - Vergangene Woche gab Boris Becker bekannt, künftigals Head-of-Men's-Tennis beim Deutschen Tennis Bund (DTB) zu arbeiten- allerdings ehrenamtlich.Sein einstiger Trainer Günther Bosch, 80, sagt dazu diese Woche inGALA: "So ein Job bedeutet voller Einsatz. Nur Boris wohnt eben nichtin Deutschland - das ist ein Problem. Wie soll er die Spielerüberzeugen, was sie gut oder schlecht machen. Am Telefon? Das kanndoch nicht funktionieren. Dieser Job ist für mich ein echtes Rätsel."Und in Bezug darauf, dass Barbara Rittner, Chefin des Damentennis,ihr Engagement vergütet bekommt: "Rittner macht das auf Honorarbasis.Was soll das also, dass Boris jetzt ehrenamtlich arbeitet?"Auch Ex-Tennisprofi Niki Pilic, 78, der Becker ebenfallstrainierte, sagt in GALA: "Boris macht einen guten undanspruchsvollen Job, er bringt seine Ideen und Gedanken ein. Dafürmuss man doch auch entlohnt werden. Wenn Sie mich jetzt persönlichfragen, dann meine ich, dass er dafür Geld bekommen sollte." Pilicselbst hat einst als Davis-Cup-Teamchef, nach eigenen Angaben, binnenfünf Jahren 125 Millionen D-Mark verdient.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell