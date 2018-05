Beck's-Brauer AB Inbev verdient operativ mehr als erwartet

LEUVEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev ist dank einer starken Nachfrage in China, Europa und Mexiko gut in das laufende Jahr gestartet.



Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um rund vier Prozent auf 4,99 Milliarden Dollar (rund 4,2 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Anbieter von Marken wie Beck's, Budweiser, Corona und Stella Artois am Mittwoch im belgischen Leuven mit. Der Umsatz legte um etwas mehr als ein Prozent auf 13,1 Milliarden Dollar zu.

Der Gewinnanstieg geht unter anderem auf die nach der Übernahme von SABMiller erzielten Spareffekte zurück. Belastet habe dagegen der Start einiger Marketingkampagnen vor der für Bierbrauer so wichtigen Fußballweltmeisterschaft in Russland im Sommer. In den ersten drei Monaten schnitt der Konzern, der mit einem Börsenwert von 167 Milliarden Euro der wertvollste der Eurozone ist, etwas besser ab, als die von Bloomberg befragten Experten erwartet hatten. Das könnte den in den vergangenen Wochen unter Druck stehenden Aktienkurs stützen./zb/fba