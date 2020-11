Beck ist neuer Holzbau Deutschland Leistungspartner

Mauerkirchen (ots) - Seit November 2020 darf sich BECK – einer der führenden Hersteller im Bereich Befestigungstechnik – zu den Holzbau Deutschland Leistungspartnern zählen. Gemeinsam will man als Partner auf Augenhöhe neue Lösungen entwickeln, den modernen Holzbau mitgestalten und seine Bedeutung weiter stärken. Ebenfalls ein großes Anliegen ist es, den Zimmerer-Nachwuchs zu fördern.Dipl.-Kfm. Christian Beck, General Manager & Chief Executive Officer (CEO):„Wir sind überzeugt vom Holzbau, und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Branche, sowohl mit Kunden und Geschäftspartnern als auch Forschungseinrichtungen und Ausbildungsstätten, prägt unsere Beziehungen. Als Pionier und innovativer Problemlöser im Bereich der Befestigungstechnik sehen wir uns seit jeher als Partner der Holzbaubranche. Gemeinsam für und mit dieser, innovative, effiziente und nachhaltige Lösungen zu gestalten, ist unser Antrieb. Wir freuen uns darauf, als Holzbau Deutschland Leistungspartner unseren Erfahrungsschatz in das Zimmererhandwerk einzubringen, den Zimmerer-Nachwuchs zu fördern und gemeinsam mit den anderen Partnern den Holzbau in Deutschland zukunftsweisend mitzugestalten.“Premiumhersteller BECKDie BECK Firmengruppe mit Hauptsitz in Mauerkirchen/Oberösterreich, gehört heute zu den weltweit führenden Premiumherstellern von Befestigungssystemen und innovativen Befestigungslösungen. Gegründet im Jahr 1904 ist das in vierter Generation inhabergeführte Familienunternehmen global aktiv, mit Kunden in mehr als 50 Ländern und Standorten in Deutschland, Österreich, Italien, Polen und den USA. BECK setzt neben der Produktion qualitativ hochwertiger Befestigungstechnik ganz auf die Entwicklung innovativer Systeme wie die BECK SCRAIL® Nagelschrauben-Systeme, die BECK Zaunklammern-Systeme oder LIGNOLOC® - die ersten magazinierten Nägel aus Holz, denen im Sommer 2020 die „Allgemeine Bauartgenehmigung“ erteilt wurde.Holzbau Deutschland LeistungspartnerZu den Holzbau Deutschland Leistungspartnern gehören Unternehmen der Baustoff- und Bauzubehörindustrie, Maschinen- und Werkzeugindustrie sowie Holzbau Deutschland - Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. und seine Landesverbände. Mit dem Beitritt der Firma BECK sind es mittlerweile 22 Partner, die unterschiedliche Projekte in den Bereichen Marketing, Weiterbildung und Nachwuchswerbung sowie Forschung und Entwicklung im Holzbau unterstützen. Zu den Projekten zählen unter anderem die erfolgreiche Zimmerer-Nationalmannschaft, das Bauherren-Portal „Holz kann!“ sowie der Deutsche Holzbaupreis 2021 und der Hochschulpreis Holzbau 2021.Fotos optimiert für Druck und Web finden Sie im Press-Kit:https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/a346d9Fotos optimiert für Druck und Web finden Sie im Press-Kit Press-Kit (https://sharenode.beck-fastener.com/pydio/public/a346d9)Pressekontakt:BECK - Raimund BECK KGPublic Relations+43 7724 2111-0PR@beck-fastening.comwww.beck-fastening.comOriginal-Content von: BECK Fastener Group - Raimund BECK KG, übermittelt durch news aktuell