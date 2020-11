Bechtle sprengt heute alle Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Bei Bechtle feiern heute die Bullen. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund zwölf Prozent gehandelt. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 169,10 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Bechtle-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund acht Prozent. Bei 181,80 EUR liegt der Hochpunkt. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Anleger, die bei Bechtle eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Bechtle-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

Fazit: Bechtle kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.