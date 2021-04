Bechtle: Das sieht nicht schlecht aus! Kommt jetzt eine Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Bechtle ISIN: DE0005158703 ist das größte IT-Systemhaus in Deutschland. Bechtle-Anleger sind erfolgsverwöhnt, doch in den letzten Monaten läuft es für die Anteilsscheine des IT-Dienstleisters nicht rund. Seit dem Allzeithoch am 30. November letzten Jahres bei 190,70 Euro gab es einen Verlust von bis zu 20 Prozent. Nach dem Absturz gab es eine Seitwärtsbewegung und jetzt steht die Aktie am Beginn einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



