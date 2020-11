Bechtle: Wird ab 150 Euro der Turbo gestartet?

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Bechtle ist das größte IT-Systemhaus in Deutschland. Bechtle-Anleger sind erfolgsverwöhnt, doch seit einer Zeit laufen die Anteilsscheine des IT-Dienstleisters nicht rund. Seit dem Allzeithoch am 14. Oktober bei 181,80 Euro gibt es einen Verlust von rund 20 Prozent. Charttechnisch betrachtet scheint die 200-Tage-Linie verloren, denn die Angriffe auf den Widerstand in den letzten Tagen waren alle abgeprallt. Wir hätten da aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung