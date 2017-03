Bechtle: Norges Bank verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Norges Bank hat ihre Beteiligung an der Bechtle AG mit Wirkung zum 17. März 2017 auf 2,98 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Laut der letzten Stimmrechtsmeldung war die norwegische Zentralbank an 3,05 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen. Die Norges Bank ist jetzt nur noch der fünftgrößte institutionelle Aktionär. Karin Schick, die Tochter von Bechtle-Gründer Gerhard Schick hält nach Angaben des größten IT-Systemhaus Deutschlands insgesamt 35,02 Prozent, davon 28,82 Prozentpunkte direkt und 6,19 Prozent über Zurechnungen. Die Flossbach von Storch Invest S.A. hatte am 8. Dezember 2015 Anteile verkauft und folgt seitdem mit 9,94 Prozent. Zugekauft hatte die Allianz Global Investors GmbH bereits im September 2015. Die Tochter des Versicherungskonzerns hält 5,42 Prozent an Bechtle. Die Deutsche Asset Management Investment GmbH überschritt die Drei-Prozent-Schwelle ebenfalls im September 2015 auf 3,01 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Bechtle AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Platow

6,56

LOYS Sicav – LOYS Global

5,26

BS Best Strategies UL Fonds – Trend & Value EUR

4,29



Ein Beitrag von Michael Garth.