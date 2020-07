Bechtle Aktie: Das ist unglaublich!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Bechtle Aktie hat im vergangenen Handelsjahr eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Am 19.03.20 notierte die Aktie noch bei 79,40 Euro an der Börse Stuttgart, heute sind es satte 165,10 Euro! Dies ist ein Anstieg von 108 Prozent. Die Aktie kennt aktuell kein halten mehr, sodass ein neues Allzeithoch am heutigen Handelstag gebildet wurde. Und es kommt noch besser, denn in diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



