Bechtle-Aktie: Rücksetzer jetzt nutzen?

So sieht ein Gewinner aus. Die Bechtle-Aktie in einem seit 2008 laufenden langfristigen Aufwärtstrendkanal. An der Börse gilt: Anleger sollten sich auf Gewinner konzentrieren – und Gewinner kaufen. Rücksetzer in langfristigen Aufwärtstrends stellen eher Kaufgelegenheiten dar.

So könnte nun laut aktuellem Chartbild im langfristigen Bild der Monatskerzen durchaus eine Kaufgelegenheit entstanden sein. Denn seit rund zwei Monaten fällt der Wert deutlich. Von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



