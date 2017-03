Bechtel und GE Hitachi Nuclear Energy bündeln Kräfte, um Rückbau von Nuklearanlagen in Deutschland und Schweden voranzubringen

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Beide Unternehmen stehen zusammen für mehr als 100 Jahre anErfahrung in der NuklearindustrieReston, Virginia (ots/PRNewswire) - Bechtel, ein weltweiterMarktführer in den Bereichen Ingenieurtechnologie, Beschaffungswesenund Bauausführungen, und das Pionierunternehmen im BereichKernreaktortechnik, GE Hitachi Nuclear Energy, haben heute bekanntgegeben, dass die beiden Unternehmen eine Zusammenarbeit vereinbarthaben, um Deutschland und Schweden beim sicheren Rückbau ihrerkommerziell betriebenen Kernkraftwerke zu unterstützen.Mit ihren zusammengenommen mehr als 100 Jahren an Erfahrung in derglobalen Kernkraftbranche decken Bechtel (http://www.bechtel.com/expertise/environmental-cleanup/decontamination/) und GEH ein komplettesAngebotsspektrum an Dienstleistungen rund um den Rückbau und Abrissvon Nuklearanlagen ab. Dazu gehören die Planung einer vorzeitigenAbschaltung, die Projektentwicklung und -durchführung für den Abbau,den Abriss und die Abfallbeseitigung sowie die Standortschließung."Unsere beiden Unternehmen setzten sich für die Sicherheit undEffizienz von Kernkraftwerken über deren gesamte Lebensdauer hinwegein", sagte James Taylor, Geschäftsführer des GeschäftsbereichsUmwelt bei Bechtel. "Bechtel hat im Verlauf der letzten 60 Jahre fürmehr als 150 Kernkraftwerke die Arbeiten vom Konstruktionsentwurf bishin zum Abbau durchgeführt. Diese Erfahrungen werden entscheidendsein, wenn es um die Bereitstellung von Qualität für die Vorhaben inDeutschland und Schweden geht."Lance Hall, Executive Vice President des Bereichs Nuclear Servicesvon GEH, fügte hinzu: "Der Zusammenschluss von GEH und Bechtel bietetden Kunden ein vollständiges Angebot an Dienstleistungen rund um denRückbau von Nuklearanlagen, das sich auf die umfassenden Erfahrungen,Mittel und Fähigkeiten beim Projektmanagement beider Unternehmenstützen kann. Jetzt, da in Deutschland und Schweden Anlagenabgeschaltet werden sollen, wird diese Allianz Kunden bis zum Endeder Lebensdauer der Kernkraftwerke unterstützend zur Seite stehen."Bechtel füllt seit mehr als 30 Jahren die Rolle als eines derführenden Unternehmen für Umweltdienstleistungen(http://www.bechtel.com/expertise/environmental-cleanup/) aus und hatals solches intensive Erfahrungen bei der Abwicklung von Aufräum-,Rückbau- und Sanierungsarbeiten sowie von Standortschließungen anmehr als 500 kontaminierten Standorten auf der ganzen Welt sammelnkönnen. Zu den Projekten gehörten unter anderem Arbeiten an Anlagendes U.S. Department of Energy in fünf US-Bundesstaaten und amStandort Sellafield (http://www.bechtel.com/projects/sellafield-pile-fuel-cladding-silo-retrieval/) im Vereinigten Königreich. Bechtelführte den erfolgreichen Rückbau von Reaktorblock 3 der NuklearanlageThree Mile Island in den USA durch und es führte ein Konsortium an,das die neue massive, gewölbeförmige Schutzhülle (http://www.bechtel.com/projects/chernobyl-shelter-implementation-plan/) entwickelt hat,die mittlerweile den beschädigten Reaktor in Tschernobyl in derUkraine ummantelt.Bechtel wird sich in den USA und im Rest der Welt auch weiterhinfür die Verwendung von Kernkraft als sichere, stets verfügbare undkohlenstoffarme Energiequelle engagieren. Zudem trägt das Unternehmeneine fortlaufende Verantwortung beim Bau und bei derWeiterentwicklung von Kernkraftwerken in den USA und in Wales imVereinigten Königreich. (http://www.bechtel.com/newsroom/releases/2016/05/bechtel-partners-build-uk-nuclear-plant/)Über Bechtel:Bechtel zählt zu den angesehensten Unternehmen der Welt in denBereichen Ingenieurwesen, Projektmanagement und Bauausführungen. Wirführen die Aufgabe durch - ganz gleich wie groß, wie komplex oder wieweit entfernt. Die Aktivitäten von Bechtel erstrecken sich auf vierglobale Geschäftseinheiten mit Spezialisierung auf: Infrastruktur;Bergbau und Metalle; Nukleartechnik, Sicherheit und Umwelt; sowie Öl,Gas und Chemie. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1898 hatBechtel an über 25.000 Projekten in 160 Ländern auf allen siebenKontinenten gearbeitet. Heute arbeiten unsere 58.000 Mitarbeiter beiunterschiedlichen Projekten in fast 40 Ländern mit Kunden, Partnernund Zulieferbetrieben zusammen. Folgen Sie Bechtel auf Twitter@Bechtel. (https://twitter.com/Bechtel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)Über GE Hitachi Nuclear EnergyGE Hitachi Nuclear Energy (GEH) hat seinen Sitz in Wilmington,North Carolina, und ist ein weltweit führender Anbieter von hochmodernen Dienstleistungen für Kernreaktoren und Nuklearanlagen. GEHwurde 2007 gegründet und ist eine von GE und Hitachi gebildete,weltweit tätige Kernenergie-Allianz, die der globalenNuklearindustrie dienen soll. Die Kernenergie-Allianz orientiert sichan einer einzigen strategischen Vision: die Schaffung eines breiterenLösungsangebots für den Ausbau der Kapazitäten, um neue Möglichkeitenfür Kernreaktoren und damit verbundene Dienstleistungen zu eröffnen.Die Allianz bietet Kunden auf der ganzen Welt führendeTechnologieleistungen, die erforderlich sind, um dieLeistungsfähigkeit von Reaktoren, die Stromerzeugung und dieSicherheit von Anlagen zu verbessern. Folgen Sie GEH auf LinkedIn undTwitter @gehnuclear.Fred deSousat. +1 (703) 429-6435tfdesous@bechtel.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/326556/bechtel_logo.jpgOriginal-Content von: Bechtel, übermittelt durch news aktuell