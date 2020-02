Beben setzt sich fort! Gehen Sie nicht short

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche schrieb ich an dieser Stelle davon, dass die Börsen beben. Jetzt setzt sich das Beben fort. Ich schrieb auch, dass vor allem die Hype-Segmente massiv nach unten rutschen. Auch das hat sich nicht nur fortgesetzt, sondern spiegelt nur wider, wie die Stimmung am Markt ist.

Ich nehme an, dass hier nicht die Privatinvestoren große Pakete auf den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung