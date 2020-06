Beazley: Ist das wirklich normal?

Per 05.06.2020, 01:07 Uhr wird für die Aktie Beazley am Heimatmarkt London der Kurs von 436.4 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Schaden- und Unfallversicherung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Beazley weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,11 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 3,12 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,01 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Beazley. Die Diskussion drehte sich an vier Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Beazley daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Beazley von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Beazley ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,89 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,54 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.