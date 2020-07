Mit Beauty punkten: flaconi ist neuer offizieller PAYBACK Online Partner (FOTO)

München (ots) - flaconi und PAYBACK bauen ihre Partnerschaft weiter aus. Als Affiliate-Partner gestartet, ist der Beauty-Online-Shop nun offizieller PAYBACK Online Partner. Dadurch können flaconi-Kunden direkt im Bestellprozess während ihres Einkaufs Punkte sammeln. flaconi gehört zu den führenden Online-Shops für Beauty-Produkte in Deutschland. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist seit 2015 Teil der ProSiebenSat.1 Media SE. Mit über 850 Marken und 45.000 Artikeln internationaler Kosmetikhersteller in den Kategorien Parfum, Pflege, Make-up, Haarpflege und Accessoires deckt flaconi von Drogerie über Naturkosmetik bis Premium, alle Produktsegmente ab."Das Einkaufserlebnis und die Bedürfnisse unserer Kunden stehen für uns immer im Mittelpunkt: Mit einem ausgezeichneten Service und einem One-Stop-Shoppingerlebnis soll der Online-Einkauf möglichst komfortabel für sie sein. Die Kooperation mit PAYBACK passt ausgezeichnet zu unseren Ansprüchen, indem wir unseren bestehenden und neuen Kunden noch relevantere und auf sie zugeschnittene Angebote zukommen lassen können. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und viele PAYBACK Punkte für unsere Kunden", so Benjamin Ludigs, Geschäftsführer bei flaconi."flaconi ist ein besonders spannender neuer Partner für über 31 Millionen PAYBACK Kunden", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick, "Die Beautybranche ist ein großer Wachstumsmarkt und die Beauty-Kunden sind schon jetzt sehr digital bzw. mobil. Wir freuen uns, diese tolle Marke an Bord zu haben und noch mehr Online-Shopper vom PAYBACK Mehrwert überzeugen zu können."PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 10 Mio. Nutzern verwendet und zählt zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.Pressekontakt:Weitere Informationen:Nina PurtscherDirector Corporate Communications & Public RelationsPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 München+49 (0) 89 997 41 - 206nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.netPAYBACK.defacebook.com/PAYBACK.Deutschlandtwitter.com/Presse_PAYBACKWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/4650077OTS: PAYBACK GmbHOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell