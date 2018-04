Beauty boomt: Kosmetikbranche setzt erfolgreich auf Digitalisierung

Düsseldorf (ots) - Kosmetikunternehmen sind beim ThemaDigitalisierung Vorreiter in der Branche der schnelldrehendenKonsumgüter (fast-moving consumer-goods/FMCG). Während die Branchevon 2012 bis 2016 nur jährliche Wachstumsraten von 2,5% aufwies unddamit organisch geringer wuchs als das BIP, legte das Geschäft mitdekorativer Kosmetik jährlich durchschnittlich um 5% zu. Der Grundfür die Performance- und Umsatzschwäche der etablierten Unternehmen:Digitale Technologien haben das Konsumentenverhalten revolutioniertund althergebrachte Marketing-Strategien auf den Kopf gestellt.Während viele FMCG-Spieler Mühe haben, mit den Veränderungen Schrittzu halten, hat es die Kosmetikindustrie verstanden, dieseEntwicklungen für sich zu nutzen. In der Branche, die weltweit 250Milliarden US-Dollar mit Parfums, Cremes und Make-up umsetzt, gibt esmittlerweile viele reine Online-Anbieter, die viermal so schnellwachsen, wie ihre etablierten Konkurrenten.Das sind die zentralen Ergebnisse der aktuellen Studie derUnternehmensberatung McKinsey & Company mit dem Titel "What beautyplayers can teach the consumer sector about digital disruption". DieAnalyse untersucht den globalen FMCG- und Kosmetikmarkt im Besonderenund entwirft einen detaillierten Aktionsplan für etablierteFMCG-Unternehmen.Neue Online-Marken weisen den Weg:"Früher als in anderen Segmenten haben Kosmetikkunden neueTechnologien wie Social Media für sich entdeckt, um sich zuinformieren und um Beauty-Produkte zu kaufen", sagt Stefan Rickert,McKinsey-Partner und Konsumgüterexperte. "Dekorative Kosmetik bietetsich durch ihre starke visuelle Natur und emotionale Bindung nahezuan, die Vorreiterrolle in der Digitalisierungswelle zu übernehmen."Neue kleinere Hersteller, die oft als reine Online-Unternehmengestartet sind, haben diese Entwicklung genutzt: Konsumenten werdenüber Social-Media-Marketing emotional an die Marken gebunden,Influencer erzeugen mit Selfies Trends und Stories, Kosmetikvideosinformieren und schulen die Käufer. Die Zahl der aufgerufenenYoutube-Videos wuchs von 2015 auf 2016 um 67%. NeueOnline-Beauty-Player haben diese Marketing-Methoden perfektioniertund es geschafft, eine Community von meist jungen Konsumenten aus derMillennial-Generation um ihre Marke aufzubauen. Dieser neueMarketingansatz erlaubt es den Online-Unternehmen, agil aufKundentrends zu reagieren, hohe Preise anzusetzen und entsprechendeMargen zu erwirtschaften.Etablierte Unternehmen lernen von digitalen Angreifern:Die Studie zeigt aber auch: Vielen etablierten Beauty-Unternehmenist es bereits gelungen, die neue Marktdynamik für sich zu nutzen.Dabei vertrauen die Spieler auf drei Strategien: Zukäufe von kleinendigitalen Kosmetik-Start-ups, Adaption von neuen Marketing-Methodenwie Influencer-Marketing sowie Aufbau von Inkubatoren im Unternehmen.So kommen trotz des Erfolgs der digitalen Angreifer dietraditionellen Beauty-Marken immer noch auf 90% Marktanteil imglobalen Kosmetikmarkt. Eine Erfolgsgeschichte, von der andereFMCG-Segmente lernen können, indem sie ihr Geschäftsmodell neuausrichten, vom Massengeschäft zu einer differenziertenPortfoliostrategie wechseln und ein agiles Operating Model wählen.Rickert: "FMCG-Unternehmen müssen verstehen, wie ihre Konsumententicken und ihre Marketingstrategien anpassen. Egal ob es umWimperntusche, Bier oder Joghurt geht, heutzutage müssen Konsumentenemotional einbezogen werden."Weitere Informationen zur Studie sind verfügbar unterhttps://mck.de/beauty undhttps://www.mckinsey.de/files/akzente_1.18_gesamt.pdfÜber McKinseyMcKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führendeUnternehmensberatung für das Topmanagement. 27 der 30 DAX-Konzernezählen aktuell zu den Klienten. In Deutschland und Österreich istMcKinsey mit Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt amMain, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien aktiv, weltweit mit127 Büros in 65 Ländern.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Adriana Clemens, Telefon 0211 136-4503,E-Mail: adriana_clemens@mckinsey.comwww.mckinsey.de/medienAlle Pressemitteilungen im Abo auf Twitter: @McKinsey_deOriginal-Content von: McKinsey & Company, übermittelt durch news aktuell