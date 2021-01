BeautySourcing.com bietet Beschaffungsmöglichkeiten nach der Corona-Ära an

New York (ots/PRNewswire) - Eine neue E-Commerce-Plattform für die Beauty-Supply-Side-IndustrieInmitten der Herausforderungen, mit denen sich die Branche aufgrund von COVID- 19 konfrontiert sieht, entwickelt sich BeautySourcing.com zu einem globalen Marktplatz für ein komplettes Sortiment an Produkten der Schönheitsbranche. Da Geschäftsmodelle sich immer mehr digitalen Alternativen erfordern, indem sie das Digitale Intelligent nutzen, um sich nach vorne zu katapultieren, dient die Website als ganzjährige Sofort-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, alles effektiv zu finden, was für den nächsten kosmetischen Durchbruch benötigt wird. BeautySourcing.com ermöglicht es den Mitgliedern, sich mit über 5.000 Lieferanten von mehr als 100 weltweiten Beauty-Events zu verbinden, mit dem Ziel, den internationalen Beauty-Handel in der neuen Normalität zu fördern und zu erhalten.Einige der hervorgehobenen Eigenschaften von BeautySourcing.com sind:- Durch den Einsatz von effektiver Big-Data-Technologie zur Analyse des wachsenden Volumens der Schönheitsindustrie, mit der hochmodernen, auf künstlicher Intelligenz basierenden SEO-Strategie von Beautysourcing.com und seinen zielgerichteten Algorithmen, hilft es den Mitgliedern, sowohl mit inländischen als auch mit internationalen Käufern zu vernetzen. Gleichzeitig wird die Konversionsrate von Leads aus der SERP deutlich erhöht.- Über 200.000 Produkte werden vorgestellt: Rezepturen, Inhaltsstoffe, Rohstoffe, OEM/ODM/OBM, Maschinen & Anlagen, Verpackungslösungen und Haare & Nägel.- Erfahrene Exporteure und qualifizierte Lieferanten mit mindestens 5 Jahren aktiver Teilnahme an globalen Beauty-Events.- Aktualisierung von wichtige Beauty-Events wie z. B. : Cosmoprof, In-Cosmetics, interCHARM, Cosmobeaute und mehr.- Integrierte Online-zu-Offline-Dienste, die eine Produktvorschau und Terminvereinbarung mit Ausstellern von globalen Messen bieten, bevor die Messen wieder beginnen.- Aktives Community-Forum für Beauty-Profis, um aktuelle Themen und Entwicklungen der Branche auszutauschen, in Verbindung zu bleiben und sich zu vernetzen. Informationen zu BeautySourcing.com: BeautySourcing.com ist eine umfassende Online-Sourcing-Plattform für den Beauty-Supply-Side Markt. Ziel ist es, das Wachstum der internationalen Schönheitsindustrie zu fördern und als Community zu dienen, um Unternehmen mit hochwertigen Produkten, weltweiten Handelsveranstaltungen und Branchennachrichten zu vernetzen. Die Seite wird von einem engagierten Team erfahrener Event-Organisatoren erstellt und gepflegt, die über 20 Jahre Erfahrung in der Schönheitsindustrie haben und ein scharfes Auge für die Überprüfung von Lieferantenfähigkeiten und Markttrends besitzen. Weitere Informationen finden Sie auf www.beautysourcing.com (http://www.beautysourcing.com/).Pressekontakt:Frau Selena LiTel.: 646-653-2838E-Mail: Selena.li@beautysourcing.comOriginal-Content von: BeautySourcing.com, übermittelt durch news aktuell