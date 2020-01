Beauty4Future geht an den Start - Student schreibt in Deutschland Kosmetikgeschichte

Berlin (ots) - Eloy Caudet, 22 Jahre alt, ist als Sohn einer spanischen Mutterund eines deutschen Vaters in Valencia geboren. Mit 18 zog er nach Aachen undfing an, Informatik an der RWTH Aachen zu studieren. Eloy ist einWeltverbesserer - ein Umweltaktivist und ein Visionär. Durch eine Kommilitoninerfuhr er, wie die Kosmetikindustrie gnadenlos durch Mikro- undVerpackungsplastik an der Vermüllung unserer Meere beteiligt ist. Die Zerstörungunserer Ökosysteme auf Kosten der eigenen Schönheit machte in wütend.Er wurde aktiv und gründete "Beauty4Future". Seine Lösung: der Kosmetikindustrieeine Plattform zu bieten, auf der sie mikroplastikfreie Kosmetik anbietet undgleichzeitig mit jedem Verkauf eines Produktes einen Teil des Verkaufserlösesfür die Ozeanreinigung bereitstellt.Das Ergebnis: Ein "Non-Profit-Market-Place" für mikroplastikfreie Kosmetik. 5Prozent aller Verkaufserlöse gehen sofort an die Organisation "The OceanCleanup". Der Clou: Bei jedem Kauf sieht der Verbraucher sofort wieviel GrammPlastik aus den Meeren entfernt wird."Das Ziel von Beauty4Future ist es, die Ozeane bis 2040 von 225 Millionen TonnenPlastik zu befreien. Ich hoffe sehr auf eine große mediale Unterstützung, damitwir viele Anbieter davon überzeugen können, einen eigenen "Beauty4Future" Shopauf meiner Plattform zu emplementieren" so Eloy Caudet.Drei Dinge will Eloy Caudet mit Beauty4Future erreichen:- Schaffung von mehr Bewusstsein und Sensibilität für unsere Umwelt bei denVerbrauchern- aktive Reinigung der Meere durch Unterstützung der Industrie- größtmögliche Vermeidung von weiterer Verschmutzung durch MikroplastikMehr Informationen erhalten Sie unter: www.beauty4future.comPressekontakt:Eloy Caudet, Hauptstraße 50, D-52066 Aachen, +49-241-89438323,eloycaudet@beauty4future.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140902/4505535OTS: Beauty4FutureOriginal-Content von: Beauty4Future, übermittelt durch news aktuell