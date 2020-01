Beatrix von Storch begrüßt die Ablehnung der Widerspruchslösung: Vertrauen und Aufklärung statt Zwang bei der Organspende

Berlin (ots) - AfD-Bundesvorstandsmitglied Beatrix von Storch erklärt zurAblehnung der doppelten Widerspruchslösung durch den Bundestag:"Ich begrüße es sehr, dass die 'doppelte Widerspruchslösung' von Spahn undLauterbach abgelehnt wurde. Schweigen kann nach meinem Rechtsverständnis - beiso weitreichenden Eingriffen in die Rechte eines Bürgers wie bei derOrganentnahme/-spende - niemals ein Ja bedeuten. Grundlage für einfunktionierendes Organspendesystem ist das Vertrauen der Menschen in diegeltenden Regelungen zum Prozess. Die AfD will eine Lösung, die auf Vertrauenund Aufklärung aufbaut und nicht auf Zwang."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4493847OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell