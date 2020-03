Beatrix von Storch: Merkels Flüchtlingsdeal mit dem Erpresser vom Bosporus ist gescheitert - Erdogan versteht nur Politik der Stärke

Berlin (ots) - Nachdem der türkische Präsident Erdogan angekündigt hatte, dieGrenzen zu öffnen, sind bereits schon jetzt Zehntausende Syrer auf dem Weg nachEuropa - und die meisten wollen wie immer nach Deutschland. Nahe der türkischenStadt Edirne haben Hunderte Migranten versucht, die Grenze mit Gewalt zustürmen. Die griechische Polizei sah sich gezwungen, Tränengas und Wasserwerferzum Schutze ihrer Grenze einzusetzen.Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im DeutschenBundestag, Beatrix von Storch:"Die Griechen schützen heute an der Grenze zur Türkei das Recht gegen dieGewalt, die Freiheit gegen die Tyrannei und Europa gegen Erdogan. Das kleinechristliche Land am Rande der EU wird von einem skrupellosen Islamistenangegriffen. Unsere Solidarität gehört der griechischen Nation. Erdogan leitetganz offen die Migrationsströme an die griechische Grenze, damit diemehrheitlich jungen Männer diese Grenze stürmen. Erdogan will Griechenland undEuropa destabilisieren. Erdogan trägt Schuld daran, dass sich Millionen Menschenauf den Marsch machen, ihr Leben gefährden und Europa im Chaos versinkt.Erdogans Politik ist ein Akt der Aggression, der eine klare Antwort erfordert.Die Mittel dazu haben wir in der Hand: 1) Die Aussetzung des Zollabkommens mitder Türkei, 2) Strafzölle, denn 50 Prozent der türkischen Exporte gehen in dieEU. Strafzölle würden Erdogan empfindlich treffen, 3) Stopp aller Militär- undRüstungslieferungen und 4) die Visavergabe für Reisen aus der Türkei in die EUim Wesentlichen einstellen.Die Unterwerfungshaltung der Bundesregierung ist erbärmlich. Die einzigeSprache, die dieser Diktator versteht, ist die Politik der Stärke. Und dasheißt: Sanktionen statt Subventionen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130241/4538936OTS: AfD-Fraktion im Deutschen BundestagOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell