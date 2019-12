Berlin (ots) - Ein Jahr nach der Verabschiedung des Global Compact for Migrationdurch die UN erklärt Beatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin derAlternative für Deutschland (AfD):"Vor einem Jahr wurde der UN-Migrationspakt ohne demokratische Legitimationverabschiedet, der nur Rechte von Migranten und Pflichten für Zielländer kennt.Dieser UN-Pakt zulasten der Menschen in Deutschland, 'die schon länger hierleben', ist ein offizielles Umsiedlungsprogramm ('Resettlement') fürWirtschafts- und Armutsflüchtlinge. Langfristig werden so Millionen zusätzlicheMigranten in unsere Sozialsysteme eingeschleust, während gleichzeitig Rentnernach einem jahrzehntelangen Arbeitsleben Flaschen sammeln müssen. Als AfDfordern wir: Die Grenzen müssen für die Wirtschafts- und Armutsmigrationgeschlossen werden. Abgelehnte Asylbewerber müssen abgeschoben werden. Dieeingesparten zig Milliarden Euro jährlich können sinnvoller für Rentner undEinkommensschwache verwendet werden."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4464452OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell