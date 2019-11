Berlin (ots) - Heute soll im Bundestag in der Bereinigungssitzung desHaushaltsausschusses entschieden werden, den Zeitungsverlagen zukünftig jährlich100 Millionen Euro an finanzieller Hilfe für den Vertrieb ihrer Zeitungen zurVerfügung zu stellen. Dieser Subventionsvorschlag für eine"Infrastrukturförderung der Zustellung von Anzeigenblättern und Tageszeitungen"kommt aus dem SPD-Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. DieVerlegerverbände BVDA und BDZV wollen sogar insgesamt 645 Millionen Zuschüsseaus Steuergeldern.Beatrix von Storch, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes, erklärt:"Nach der GEZ-Zwangsgebühr für ein staatlich abhängiges Fernsehen kommt nun alsoder Einstieg in staatlich abhängige Zeitungen. Mit der geplantenSubventionierung der Zeitungsverlage wird das GEZ-Prinzip, Medien über dieFinanzierung staatsfreundlich zu führen, auch auf die privatwirtschaftlichenVerlage übertragen."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell