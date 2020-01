Beatrix von Storch/Detlev Spangenberg: Keinen staatlichen Zwang bei Organspenden - AfD-Fraktion setzt auf Vertrauenslösung

Berlin (ots) - Zur heutigen Bundestagssitzung mit dem AfD-Antrag "Mehr Vertrauenin die Organspende - Vertrauenslösung" (BT-Drucksache 19/11124) und demSpahn/Lauterbach-Gesetzentwurf zur "Regelung der doppelten Widerspruchslösung imTransplantationsgesetz" erklären Beatrix von Storch, stellvertretendeVorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, und Detlev Spangenberg,gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion:"Aus ethischen und rechtspolitischen Gründen ist die sogenannte'Widerspruchslösung' von Spahn und Lauterbach der falsche Weg beimTransplantationsgesetz. Schweigen kann nach unserem Rechtsverständnis - bei soweitreichenden Eingriffen in die Rechte eines Bürgers wie bei derOrganentnahme/-spende - niemals ein Ja bedeuten. Grundlage für einfunktionierendes Organspendesystem ist das Vertrauen der Menschen in diegeltenden Regelungen zum Prozess. Die AfD-Fraktion will eine Lösung, die aufVertrauen und Aufklärung aufbaut und nicht auf Zwang."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130241/4493466OTS: AfD-Fraktion im Deutschen BundestagOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell