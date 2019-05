Berlin (ots) - Die GroKo hat zum im Dezember in Marrakeschvereinbarten UN-Migrationspakt, der die Masseneinwanderung weiterfördert und rechtlich absichert, nicht die Wahrheit gesagt. Maaß'Auswärtiges Amt habe die Öffentlichkeit getäuscht über das Ausmaß derTransparenz bei der Ausarbeitung des Migrationspakts, berichtet derBerliner "Tagesspiegel". So hatte das Auswärtige Amt im Februar aufeine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion erklärt, im Rahmen derVerhandlungen über den UN-Migrationspakt habe "die Bundesregierungdie Öffentlichkeit über zahlreiche Foren und Kanäle informiert undauf Möglichkeiten zur Mitwirkung und Einflussnahme hingewiesen". Daswar die Unwahrheit, wie sich nun zeigt.Beatrix von Storch, Mitglied des Bundesvorstandes der Alternativefür Deutschland, erklärt zu den wahrheitswidrigen Aussagen derBundesregierung zum UN-Migrationspakt:"Die Bundesregierung hat zuerst versucht, die rechtlicheAbsicherung ihrer fortgesetzten Masseneinwanderung über denUN-Migrationspakt unter Umgehung der Öffentlichkeit durchzusetzen.Das konnten wir als AfD verhindern. Dennoch hat die Bundesregierungweiterhin versucht, die Öffentlichkeit zu täuschen und das Ausmaß derFolgeschäden des UN-Pakts zu verschleiern. Deutschland leidet jetztschon unter der Masseneinwanderung aus vor allem muslimischenLändern. Die Angst vor Migrantengewalt gehört mittlerweile zumAlltag. Aber Merkel will noch mehr Masseneinwanderung gegen dieMehrheit der Bürger. Um das durchsetzen zu können, haben Merkel undMaaß die Menschen belogen. Wer - wie die herrschenden Altparteien -die Wähler dermaßen täuscht und betrügt, bekommt die Quittung bei derEuropawahl am 26. Mai."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 56 96 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell