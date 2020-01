Berlin (ots) -Sperrfrist: 30.01.2020 01:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Zum Brexit des Vereinigten Königreiches erklärt Beatrix von Storch,stellvertretende Bundessprecherin der Alternative für Deutschland:"Der Austritt der Briten ist vor allem ein Sieg der Demokratie. Wir lernendaraus, mit demokratischem Druck von unten kann man etwas bewegen. In derVergangenheit wurde der Bürgerwille in der EU konsequent ignoriert. Dereuropäische Verfassungsvertrag wurde von den Wählern in Frankreich und denNiederlanden bei Volksabstimmungen abgelehnt. Die EU hat dem Verfassungsvertrageinfach einen neuen Namen gegeben, Lissabon-Vertrag, und trotzdem umgesetzt.Dieses Mal ist es anders, es wird jetzt das umgesetzt, was die Bürger imVereinigten Königreich 2016 entschieden haben. Großbritannien, Du hast esbesser.Wir Deutschen haben jetzt ein großes Interesse daran, möglichst schnell zu einemHandelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich zu kommen. Die AfD setzt sich fürein zügiges Abkommen über einen zollfreien Handel zwischen Deutschland undGroßbritannien ein. Dem steht nichts im Wege, allein die EU-Kommission, die ihreMachtspielchen treibt."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4505728OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell