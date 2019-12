Beatrix von Storch: Breitscheidplatzanschlag - der Opfer gedenken, die Hinterbliebenen besser unterstützen und weiter für Aufklärung sorgen

Berlin (ots) - Am Vortag des dritten Jahrestages des islamistischenTerroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz erklärtBeatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin der Alternative fürDeutschland:"Wenn wir morgen der Opfer des größten islamistischen Terrorangriffs aufdeutschem Boden gedenken, dürfen wir auch die Hinterbliebenen dieses Anschlagsnicht vergessen. Diese Menschen wurden von Behörden und Politik in unanständigerWeise zu spät und völlig unzureichend versorgt - mit Anteilnahme und mitmaterieller Entschädigung.Und wir müssen die Aufklärung im BundestagsuntersuchungsausschussBreitscheidplatz weiter vorantreiben - gegen die Bestrebungen derBundesregierung, hier Hintergründe vertuschen zu wollen. Die letzten Wochenhaben neue Widersprüche zu den Erklärungsversuchen der Bundesregierungaufgezeigt. Die Sicherheitsbehörden waren viel näher am Terroristen Amri dran,als sie zugeben wollen. Und das geschah auf politischen Druck aus demBundesinnenministerium, wie wir jetzt wissen."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4472519OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell