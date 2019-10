Baden-Baden (ots) -Weitere Gäste sind u. a. Sänger Thomas Anders sowie der Sportlerund WM-Teilnehmer Carl Dohmann / 5. Oktober 2019, 21:50 Uhr, SWRFernsehenZu Gast in einer neuen Ausgabe der SWR Show "Talk am See mit GabyHauptmann" sind in dieser Woche Beatrice Herbold - die langjährigeGeliebte von Altkanzler Helmut Kohl - Sänger Thomas Anders, SportlerCarl Dohmann, die Ludwigsburgerin Laura Bräutigam sowie derEthnobotaniker Wolf Dieter Storl. Die Moderatorin spricht mit ihrenGästen über das, was den Südwesten Deutschlands in dieser Wochebewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungenund besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neueFolge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 5. Oktober, 21:50Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweilsfreitags, am Vortag.Beatrice HerboldErstmals in einer Talkshow spricht die langjährige Geliebte vonAltkanzler Helmut Kohl über ihre Achterbahn der Gefühle zwischenHoffen und Bangen. Die Affäre mit Kohl hat bis heute Spuren in ihremLeben hinterlassen, die sie sich nun auch in einem Buch mit einigenpikanten Details von der Seele geschrieben hat.Thomas AndersDer Weltstar aus der Pfalz hat mit "Modern Talking"Musikgeschichte geschrieben. Jetzt geht sein früherer Band-KollegeDieter Bohlen mit den gemeinsamen Hits auch als Sänger auf Tournee.Familienmensch Anders blickt jedoch lieber nach vorn und brilliertinzwischen mit deutschen Schlagern sowie als TV-Moderator einerAhnen-Sendung.Carl DohmannMörderische Hitze, Sexismusvorwürfe und miese Stimmung in denStadien: Der Freiburger Top-Athlet Carl Dohmann ging im Wettbewerbder Geher bei der der Leichtathletik-WM in Doha durch die Hölle. Erübt noch vor Ende der Spiele am Sonntag harte Kritik an denOrganisatoren und befürchtet Schlimmstes für die Fußball-WM 2022 inKatar.Laura Bräutigam2016 begeisterte die bildhübsche Ludwigsburgerin in Heidi KlumsModelshow - nach einer schweren Krebserkrankung in diesem Jahr hatsich ihre Lebenseinstellung jedoch komplett verändert. Mit unbändigemOptimismus hat sie sich der Krankheit gestellt, nebenbei das Abiturgeschafft und ihre eigenen Ärzte verblüfft.Wolf Dieter StorlEr war seit 44 Jahren nicht beim Arzt: Der 77-jährigeEthnobotaniker vertraut lieber der Medizin aus seinem eigenen Gartenund der Natur. Kritisch beobachtet der Bestseller-Autor ("Wir sindGeschöpfe des Waldes") und Eremit aus dem Allgäu, wie entfremdetviele heute von der Natur und den eigenen Bedürfnissen leben.Sendung"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 5. Oktober 2019, 21:50Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am SamstagabendInfos und weiterführende Links zur Sendung unter:http://swr.li/swrfernsehen-talk-am-see-beatrice-herboldFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell