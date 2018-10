Hamburg (ots) - Bald geht es los: Am 28. Oktober startet BeatriceEgli ihre "Wohlfühl-Garantie"-Tournee durch Deutschland, Österreichund die Schweiz. Doch die Schlagersängerin sorgt sich um ihrenkranken Großvater Fritz (90). Im Gespräch mit NEUE POST (EVT 17.10.)erzählt sie, wie es ihr mit der Situation ergeht."Ich denke unterwegs viel an meinen Opa", sagt Beatrice Egli. "Erhatte einen Abszess am Bein, der sich dramatisch entwickelte. Stattmit uns seinen 90. Geburtstag und den 60. Hochzeitstag mit Oma zufeiern, musste er kurz zuvor ins Krankenhaus, auf dieIntensivstation." Und das auch noch sehr lange. "Fast drei Wochen. Eswar wirklich schlimm! Die schwerste Zeit in diesem Jahr, weil ichnicht wusste, ob ich ihn wiedersehe, ob er stark genug ist für dasGanze!" Die Schlagersängerin verschiebt alle Termine und fliegt nachHause. "Ich wollte bei ihm sein - und bei meiner Oma. Ihr Kraftgeben, für sie da sein!"Inzwischen scheint alles überwunden zu sein. Beatrice Egli: "Heutegeht es Opa wieder ganz gut. Er ist natürlich noch ein bisschenmitgenommen. Aber ich bin sehr glücklich, dass er wieder selber gehenkann! Und das Schönste ist, Opa wieder lächeln zu sehen. Zu sehen,wie er jede Sekunde seines Lebens wertschätzt und jeder Moment mitseinen Enkelkindern sein Herz erfreut!"Hinweis für Redaktionen:Das vollständige Interview gibt es in NEUE POST Nr. 43, abMittwoch 17.10.2018 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung QuelleNEUE POST.Über Neue PostNeue Post ist DAS Celebrity Weekly mit dem Fokus auf Prominente,Adel und Ratgeber. Die große Nähe zu Musik- und TV-Stars sowie besteKontakte zu den europäischen Königshäusern zeichnen das Magazin aus,exklusive Interviews und aufwändig recherchierte Hintergrundberichtesind seit 70 Jahren das Erfolgsgeheimnis. Neue Post bezieht Stellungund bietet den aufgeschlossenen Leserinnen ab 55 Jahren jede MengeStoff zum Mitreden. Bewegende Geschichten über echte Menschen sowieGesundheit, Food mit Star-Koch und TV-Moderator Horst Lichter, Mode,Beauty und Reise runden das redaktionelle Konzept ab. Neue Posterscheint mittwochs zu einem Copypreis von 1,79EUR, die verkaufteAuflage beträgt 502.016 (verk. Auflage IVW I/2018).Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell