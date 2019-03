Beatmete Patienten zu Hause: Eine besondere Herausforderung

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Menschen, die zu Hause beatmet und gepflegt werden,sind auf eine gute professionelle Pflege angewiesen. Der neueZQP-Ratgeber hilft dabei, die Qualität dieses besonders sensiblenambulanten Versorgungsbereichs einzuschätzen.Immer mehr beatmete Menschen leben zu Hause oder in privatenWohngemeinschaften. Deren Versorgung ist höchst anspruchsvoll - undfür die beatmeten Menschen lebenswichtig. Oftmals besteht deswegengroße Unsicherheit über die Qualität einer solchen außerklinischenBeatmungspflege. Die Brisanz des Themas wurde nicht zuletzt durch diejüngst veröffentlichten Ergebnisse der ZQP-Perspektivenwerkstatt"Patientensicherheit in der ambulanten Pflege" deutlich: In deraußerklinischen Beatmungspflege fehlt es unter anderem an fachlichgut ausgebildetem Personal, repräsentativen Daten zur Qualität derVersorgung sowie an bundesweit verbindlichenZulassungsvoraussetzungen für ambulante Pflegedienste, dieintensiv-pflegerische Leistungen anbieten.Dabei sind vor allem in der Beatmungspflege richtiges Verhalten imNotfall, der korrekte Umgang mit Geräten und Zubehör sowie penibleHygiene unentbehrlich für die Sicherheit der beatmeten Menschen.Selbst kleine Fehler oder Unachtsamkeiten können gefährlicheKonsequenzen nach sich ziehen. Auch für die Lebensqualität ist einegute Beatmungspflege entscheidend."Die Versorgungssituation ist für die pflegebedürftigen Menschenund ihre Angehörigen teilweise sehr belastend: Insbesondere dieTatsache, auf die Geräte und die qualifizierte Arbeit der Pflegendenund Ärzte angewiesen zu sein, kann stark verunsichern. Auch wird zumBeispiel die Privatsphäre, stark eingeschränkt, wenn ständigprofessionell Pflegende im eigenen Zuhause sind", erklärt Dr. RalfSuhr, Vorstandsvorsitzender des Zentrums für Qualität in der Pflege(ZQP). "Vielen Betroffenen fällt es in dieser Lage und ohne fachlicheVorkenntnisse schwer einzuschätzen, ob die Pflege angemessen undfachlich richtig ist."Damit dies künftig besser gelingt, hat das ZQP den neuen Ratgeber"Beatmung zu Hause - Gute professionelle Pflege erkennen" entwickelt.Darin wird leicht verständlich erläutert, was zu einer guten Beratungund zum richtigen Handeln professionell Pflegender gehört und wie manRisiken oder Fehler in der Versorgung ausmachen kann. Im Mittelpunktstehen die Besonderheiten von intensiv-pflegerischen Tätigkeiten, zumBeispiel bei der Hygiene, der Überwachung der Beatmung oder beimUmgang mit der Tracheal-Kanüle. Nicht zuletzt erfahren Ratsuchende,wann ärztlicher Rat notwendig ist, wo es Hilfsmittel gibt, was beider Auswahl sogenannter Beatmungs-WGs - also Wohngemeinschaften mitSpezialisierung auf außerklinische Beatmung - zu beachten ist oder anwen man sich bei Kritik und Beschwerden wenden kann."Mit dem neuen Ratgeber wollen wir helfen, Berührungsängste undUnsicherheiten in der außerklinischen Beatmung abzubauen. FürAngehörige und beatmete Menschen bietet er eine hilfreicheWissensgrundlage, um die Leistungen der professionell Pflegenden vorOrt einschätzen und mit ihnen in Austausch treten zu können", so Suhrweiter.Der Ratgeber wurde in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Expertenauf dem Gebiet der außerklinischen Beatmung sorgfältig erarbeitet.Alle Informationen sind qualitätsgesichert und entsprechen demaktuellen Wissensstand.Der Ratgeber ist Teil einer Reihe, die pflegebedürftigen Menschenund ihren Angehörigen fundierte Informationen über Merkmale guterprofessioneller Pflege an die Hand gibt. Die Druckausgaben könnenkostenlos über die Webseite des ZQP bestellt und als vollständigePDF-Datei direkt heruntergeladen werden: www.zqp.de/bestellen.Pressekontakt:Torben LenzTel.: 030-275 93 95 15E-Mail: torben.lenz@zqp.deOriginal-Content von: Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege, übermittelt durch news aktuell