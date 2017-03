Unterföhring (ots) -Coach-Opening mit Nena-Power: Die Coaches Nena, Larissa, MarkForster und Sasha eröffnen gemeinsam das Finale von "The Voice Kids"mit einer Hommage an die Beatles und "With A Little Help From MyFriends" - am Sonntag, 26. März 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1. SängerJames Blunt tritt als internationaler Gast-Act auf. Welchen der neunFinalisten wählen die Zuschauer im Live-Voting zu "The Voice Kids"2017? Diese Talente treten im Finale der Musikshow an: Im Team Nenaund Larissa singen Sofie (11, Hehlen, "Ave Maria"), Pia (9, BadLippspringe, Joan Jett & The Blackhearts "I Love Rock'n'Roll") undLeon (13, Essen, Herbert Grönemeyer "Stück Vom Himmel"). Für TeamMark: Lina (14, Egerkingen/CH, Beyoncé "If I Were A Boy"), Diana (12,Easton/USA, Mariah Carey "Without You") und Eric (13, Denkendorf,Bobby Darin "Beyond The Sea"). Bei Team Sasha: Marie-Sophie (11,Dorsten, Angelika Milster/Cats "Erinnerungen"), Leonie (14, Mannheim,Robyn "Dancing On My Own") und Luca (14, Plattling, Snow Patrol"Chasing Cars").So läuft das FinaleDie neun Finalisten singen einen Solo-Song und gemeinsam mit ihremCoach, der dann entscheiden muss, welches Talent er für sein Team insfinale Zuschauervoting schickt. Nach dem dritten Auftritt der dreiletzten Finalisten entscheidet das Publikum live per Telefon- undSMS-Abstimmung, wer "The Voice Kids" 2017 wird. Der Sieger bekommteine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro sowie einenoptionalen Plattenvertrag. Die Eltern entscheiden, ob sie dieseOption wahrnehmen oder nicht."The Voice Kids" das große Finale am Sonntag, 26. März 2017, um20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos und Fotos von allen Final-Teams zu "The Voice Kids" aufder Presseseite www.presse-portal.tv/Voice und unterwww.The-Voice-Kids.dePressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 319 880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell