Beate Uhse: Ein heftiger Aderlass!

bei der Beate Uhse AG gab es zuletzt einige größere Änderungen im Management. So gab es auf dem Posten des Vorstandsvorsitzenden einen sehr kurzfristigen Abgang: Der bisherige CEO Nathal van Rijn ging „in beiderseitigem Einvernehmen“ – was gerade einmal einen Tag vor dem tatsächlichen Abgang mitgeteilt wurde. Da in der entsprechenden Meldung keine guten Wünsche für die Zukunft enthalten waren, bietet das breiten Raum für Spekulationen über die Gründe des Abgangs des bisherigen Vorstandsvorsitzenden.

Zwei zentrale Posten im Management werden neu besetzt

Doch das war noch nicht alles: Die Beate Uhse AG teilte mit, dass auch der Chief Operating Officer (COO) mit Wirkung zum 15. März 2017 das Unternehmen verlassen wird. Damit geht ein weiteres Mitglied des Vorstands – hier wurde mitgeteilt, dass der bis dahin laufende Vorstandsvertrag ebenfalls „in beiderseitigem Einvernehmen“ nicht verlängert werden soll. Und auch in diesem Fall wurden keine weiteren Erläuterungen zu den Hintergründen gegeben. Es ist deshalb umso spannender, welche neuen Manager die Posten von CEO und COO bei der Beate Uhse AG einnehmen werden!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

