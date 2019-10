Baden-Baden / Bodensee (ots) -Weitere Gäste sind u. a. Aktivist Richard Brox und Moderatorin Sabrina Fox / 2.November 2019, 22:55 Uhr, SWR FernsehenZu Gast in einer neuen Ausgabe "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind in dieserWoche Autorin Beate Sander, der Aktivist Richard Brox, Ornithologe Prof. Dr.Peter Berthold, Moderatorin Sabrina Fox sowie der Trauma-Therapeut RichardGruber. Die Moderatorin spricht mit ihren Gästen über das, was den SüdwestenDeutschlands bewegt. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen undbesonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am Seemit Gaby Hauptmann" am Samstag, 2. November, 22:55 Uhr im SWR Fernsehen.Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils freitags, am Vortag.Sabrina FoxNachdem Mitte der 90er-Jahre ihre samstägliche ZDF-Show nach nur drei Sendungenaufgrund schlechter Quoten abgesetzt worden war, zog sich die bekannteFernsehmoderatorin zurück aus dem Show-Business. Sie lernte das Meditierenkennen und schlug einen spirituellen Weg ein, den sie bis heute sehr konsequentgeht: seit 2015 barfuß. In "Talk am See" spricht sie über die Chancen, die eineTrennung mit sich bringen, warum es keine gescheiterten Ehen gibt und, dassAlleinsein einen hohen Wert hat.Prof. Dr. Peter BertholdDeutschlands bekanntester Ornithologe kämpft auch mit 80 Jahren weiterunermüdlich für Artenvielfalt und Naturschutz. Seit vielen Jahrzehnten leidetder emeritierte Professor mit seinen gefiederten Nachbarn, denn mehr als 3,5Milliarden der Vogelpopulation ist in den letzten drei Jahrzenten allein in derEU und Nordamerika verschwunden. Berthold erklärt, was man im Garten oder aufdem Balkon zur Rettung von Vögeln und Insekten tun kann und erklärt, obWindräder oder der Klimawandel schuld am Vogelsterben sind.Richard BroxDeutschland berühmtester Obdachloser und Bestseller-Autor verbrachte 30 Jahreauf der Straße, bis er von Günther Wallraff entdeckt und gefördert wurde. Seinerstes Buch "Kein Dach über dem Leben" wurde ein Bestseller. Trotz seines großenErfolges zieht Richard Brox weiterhin das Leben auf der Straße einer festenAdresse und Wohnung vor. In seinem nächsten Buch fordert er einenbundeseinheitlichen Rechtsanspruch auf Arbeit und Wohnen. Brox spendet alleEinnahmen und Erträge seiner Publikationen Einrichtungen und Anlaufstellen derStraßenszene.Beate SanderMit knapp 60 Jahren stieg die ehemalige Realschullehrerin erst insBörsengeschäft ein. Heute ist sie 81 Jahre alt, Selfmade-Millionärin undgefragte Börsenexpertin - und aktuell auf dem sicheren Weg zu ihrer zweitenMillion. Bei "Talk am See" wird sie erläutern, warum ihr nichts an Luxus liegtund sie bis heute lieber selbst den Hausputz macht. Natürlich gibt die gewiefteSeniorin auch Anlagetipps.Richard GruberDer ausgebildete Trauma-Therapeut veranstaltet in Esslingen Kuschel-Partys undführt dabei Menschen jeden Alters und aus allen sozialen Schichten zueinander.Gruber weiß, warum Körpernähe für den Menschen überlebenswichtig ist, und dochverweist er beim Kuscheln auf die nötigen klaren Grenzen. Wer bei ihm Köpernähemit Körperkontakt oder sogar Sex verwechselt, fliegt raus.Sendung"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 2. November 2019, 22:55 Uhr, SWRFernsehen - weitere Folgen jeweils am SamstagabendInfos und weiterführende Links zur Sendung unter:http://swr.li/swrfernsehen-talkamsee-2019-novemberFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell