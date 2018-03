Beate Raudies: Dass Jamaika jetzt einen Schuldentilgungsplan aufstellen kann, ist der erfolgreichen Arbeit der Küstenkoalition zu verdanken

Kiel (ots) - TOP 26: Generationengerechtigkeit leben -Schuldentilgungsplan entwickeln (Drs-Nr.: 19/591)Eigentlich reden wir heute über Selbstverständlichkeiten. Nach §§9 Abs. 1 und 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und desWachstums der Wirtschaft (StWG) vom 8. Juni 1967 ist derHaushaltswirtschaft des Bundes und der Länder eine fünfjährigeFinanzplanung zugrunde zu legen. In ihr sind Umfang undZusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und dieDeckungsmöglichkeiten - also auch Kreditaufnahme und Zinsausgaben -darzustellen.Das bedeutet: Die Aufstellung eines Schuldentilgungsplans isteigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber alle, die diesem Hausschon länger angehören - und dazu zähle ich mich nicht - wissen, dasses beileibe keine Selbstverständlichkeit ist. Nachdem dieGesamtverschuldung im Jahr 2012 ihren höchsten Stand erreicht hatte,lag sie Ende des Jahres 2017 bei knapp 26 Milliarden Euro und damitmehr als 1 Milliarde Euro unter dem Höchststand. Die Vorgaben derSchuldenbremse werden bereits eingehalten, der Abbau desstrukturellen Defizits gelingt wohl drei Jahre früher alserforderlich.Ich möchte daher nicht versäumen, noch einmal darauf hinweisen,dass es die Arbeit der Küstenkoalition gewesen ist, die die heutigeRegierung überhaupt erst in die Lage versetzt hat, konkret über einenTilgungsplan nachzudenken. Trotz hoher, unvorhergesehenerMehrausgaben konnten in der vergangenen Legislaturperiode dieVorgaben der Schuldenbremse eingehalten werden. In den Jahren 2013,2015, 2016 und 2017 konnte sogar ein Haushaltsüberschuss erzielt undgleichzeitig dem Sondervermögen IMPULS 2030 Mittel zugeführt werden,um ab 2016 mit dem Abbau des Sanierungsstaus zu beginnen.Die Idee, einen Tilgungsplan zu entwickeln, ist also nicht neu undschon gar keine Erfindung von Jamaika. Bereits im Jahr 2014 hat derLandtag beschlossen, dass im Anschluss an den Abbau des strukturellenHaushaltsdefizits die Tilgung der aufgelaufenen Altschulden erfolgensoll. Den Beschluss haben wir im Übrigen einstimmig gefasst und dabeidas Ziel bekräftigt, die Altschulden vollständig zu tilgen sowie zumSchuldenabbau einen Tilgungsplan aufzustellen. Allerdings hatten wirdabei auf Hilfe des Bundes bei der Altschuldentilgung gehofft. DieseHoffnung hat sich leider zerschlagen. Es würde also eigentlichreichen, den Beschluss von 2014 zu bekräftigen. Jamaika möchte mitdem heutigen Antrag aber wohl Tatkraft demonstrieren - das kann jaauch nicht schaden - und hat den damaligen Beschluss konkretisiert umden Hinweis auf einen Zeit- und Maßnahmenplan. Spannend wäre ja nunzu hören, welche Maßnahmen und vor allem welchen Zeitrahmen sich dieKoalitionäre vorstellen, aber das bleibt im Ungewissen. In einem Jahrsoll die Landesregierung uns eine entsprechende Beratungsgrundlagevorlegen - ich bin gespannt. Der Schuldenstand des Landes ist hoch,da müssen wir nicht drum herumreden. Und durch die Schuldenübernahmeder HSH Nordbank kommen in diesem Jahr noch einmal fast dreiMilliarden Euro hinzu. Dagegen wirken die Tilgungsleistungen, die dieKüstenkoalition in den letzten Jahren erwirtschaften konnte, wie dieberühmten Peanuts. Unbestreitbar braucht es also einen Plan! Dabeihaben Sie uns an Ihrer Seite, denn auch im Hinblick auf dieHandlungsfähigkeit künftiger Generationen gibt es keine Alternative.Der Schuldenstand des Landes muss mittelfristig deutlich sinken.Warten wir also auf die Beratungsgrundlage. Ich lege den Antrag aufWiedervorlage im April 2019.Aber auch der schönste Plan ist nur so gut wie seine Umsetzung:Die reale Tilgung wird am Ende abhängig sein von der Höhe dertatsächlichen Steuereinnahmen, der Zinsentwicklung und insbesonderevon der Entscheidung, inwiefern mögliche Haushaltsüberschüsse fürInfrastruktur, Sondervermögen oder die Beamtenversorgung verwendetwerden sollen.Grundsätzliches kann man gegen diesen Antrag nicht einwenden,deswegen stimmen wir ihm heute auch zu.Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell