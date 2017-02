BearingPoints neue Software-Generation Abacus360 zukünftig auf SAP HANA verfügbar / BearingPoint und SAP vereinen Abacus360 und SAP HANA zu einer integrierten Plattform für Finance, Risk und Reporting

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und TechnologieberatungBearingPoint, einer der führenden Anbieter von Risk and RegulatoryTechnology (RiskTech/RegTech), wird ihre neue SoftwaregenerationAbacus360 künftig auf SAP HANA anbieten und zudem nahtlos in dieFinance and Risk Data Plattform von SAP integrieren. Hierbei sollenFinance- und Risk- sowie Meldeweseninformationen effizient undhochperformant abgebildet werden.Abacus360 ist BearingPoints integrierte Plattform für360°-Reporting, Risikokalkulation und die Steuerung regulatorischerKennziffern. Die Plattform basiert auf einem innovativen Rechenkern,der Technologien wie In-Memory-Verarbeitung und Grid-Architekturennutzt. Abacus360 ermöglicht es, das Management regulatorischer Datenmit der Finance and Risk Data Plattform von SAP zu kombinieren, dieauf der modernen SAP HANA-Architektur basiert.Stefan Schütt, Partner bei BearingPoint, erklärt: "Diestrategische Erweiterung um notwendige Daten für das regulatorischeReporting macht die Finance and Risk Data Plattform von SAP zu einemumfassenden Datenhaushalt für Banken. Damit erfüllen wir einwichtiges Marktbedürfnis. Banken brauchen neue technologischeLösungen, die in der Lage sind, die wachsenden Datenmengen (Big Data)in den Bereichen Finance, Risk und Reporting zu verarbeiten undzeitnah zu analysieren."Dr. Nico Kohler, Global Head of Finance & Risk der SAP,kommentiert: "Die Kombination aus SAP-Datenmanagement-Expertisemittels der SAP HANA-Technologie und den regulatorischen Prozessenauf der Basis von BearingPoint Abacus360 bringt den Banken immenseVorteile. Weniger redundante Daten, schnelles Auswerten von Big Dataund einfachere Adaption von zukünftigen regulatorischen Anforderungensind nur einige dieser Vorteile. Die SAP-Plattform ermöglicht es denBanken, sowohl SAP-Komponenten als auch führende Partnerlösungen wiez. B. Abacus360 in einem integrierten einheitlichen Datenhaushalt zunutzen."Weitere geplante Vorteile der gemeinsamen Finance, Risk andReporting Plattform sind die einheitliche, nicht redundanteDatenhaltung, die voll skalierbare In-Memory-Verarbeitung sowie diekontinuierliche Wartung. Die Lösung entspricht denBCBS-239-Prinzipien für Risikodaten-Aggregation und Reporting, da sieReporting-, Risk- und Finance-Anwendungen auf Basis eineseinheitlichen Datenmodells integriert. Die Lösung entspricht auch denAnforderungen an Datenverlaufskontrolle (Data Lineage) durch einenComplete Audit Trail (CAT).BearingPoint und SAP arbeiten seit Jahren zusammen. Die bewährteAbacus-Plattform bietet mit ABACUS/IRR seit 2011 ein Produkt für dieIntegration in die Anwendungen von SAP Bank Analyzer. Das Produktwird bereits heute mit SAP Bank Analyzer 9.0 auf SAP HANA angeboten.Die neue Softwaregeneration Abacus360 ist eine technologischeWeiterentwicklung der seit über 20 Jahren bewährten Abacus-Plattformund bietet Standard-Reportingmodule für zahlreiche Jurisdiktionen,Module für Risk and Valuation, d. h. Bewertung, Simulationen undRisikoquantifizierung, sowie umfassende funktionale Zusatzkomponentenbeispielsweise für Regulatory Analytics. Diese ermöglichenSimulationen, detaillierte Ex-Post-Analysen und flexible,stichtagsübergreifende Auswertungen. Eine wesentliche Innovation vonAbacus360 ist die Optimierung des Meldewesen-Prozesses hin zu einerMeldung auf Knopfdruck. Regulatorische Prozesse werden mit der neuenintegrierten Softwaregeneration grundlegend transparenter,effizienter und performanter.Über BearingPoint RegTechMit der Produktlinie RegTech ist BearingPoint ein internationalführender Anbieter für innovative Lösungen im Bereich Regulatory andRisk Technology (RegTech/RiskTech) sowie für Services für dasaufsichtsrechtliche Meldewesen entlang der regulatorischenWertschöpfungskette.5.000 Unternehmen weltweit, darunter bedeutende internationaleBanken, die Mehrheit der größten Banken Europas, führendeVersicherungsunternehmen sowie Zentralbanken und Aufsichtsbehördenvertrauen auf die RegTech-Produkte und Services von BearingPoint. Wirstehen im engen Kontakt mit Regulatoren und tragen als Mitglied vonStandardisierungsgremien wie beispielsweise des XBRL-Konsortiumsaktiv zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Standards bei. Unserregulatorisches Know-how verbinden wir mit unserer bewährten,zuverlässigen und zukunftsorientierten RegTech Solution Suite sowieumfassenden Services von Beratung über Schulungen bis hin zu ManagedServices.Weitere Informationen finden Sie auf der BearingPointRegTech-Seite unter: http://www.bessgmbh.com/en/Über BearingPointBearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich diewirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die darausentstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und individuelleLösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel,der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichenVerwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn sie mit unszusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- undFachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenenProdukt-Entwicklungen, um unsere Lösungen an die individuellenFragestellungen unserer Kunden anzupassen. Pressekontakt:
Alexander Bock
Manager Communications
Tel.: +49 89 540338029
E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.com

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell