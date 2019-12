BearingPoint reist klimaneutral (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Unternehmensberatung BearingPoint baut ihrEngagement für klimaneutrales Reisen aus und stellt die Geschäftsreisen allerKonzerngesellschaften klimaneutral. Mit den Kompensationszahlungen fördertBearingPoint ein Projekt zum Schutz des brasilianischen Regenwaldes. DieEmissionen hat die Unternehmensberatung mit dem von ihr entwickeltenCO2-Emissionsrechner "LogEC" berechnet.Die Management- und Technologieberatung BearingPoint stellt die Dienstreisen allihrer Mitarbeiter klimaneutral. Die Entscheidung betrifft sowohl nationale alsauch internationale Reisen. Im Alltag von Unternehmensberatungen sindGeschäftsreisen der größte Emissionsfaktor - insbesondere Langstrecken. Deshalbhat BearingPoint bereits vor fünf Jahren beschlossen, die CO2Emissionen, diedurch die Dienstreisen aller deutschen Konzerngesellschaften entstehen, zukompensieren. Nun erstmalig für alle Ländergesellschaften der CO2-Fußabdruck imZusammenhang mit Dienstreisen erfasst und ausgeglichen.9.100 Tonnen CO2e kompensiertUm den Umfang der durch Geschäftsreisen entstandenen CO2-Emissionen zu bemessen,kam der von BearingPoint entwickelte CO2-Emissionsrechner "LogEC" zum Einsatz,der auch in Beratungsprojekten eingesetzt wird. Die Genauigkeit derDatenerfassung, die das Tool ermöglicht, ist besonders hoch. BearingPoint hatüber alle Ländergesellschaften hinweg insgesamt 9.100 Tonnen sogenannten CO2e'skompensiert und Emissionszertifikate erworben. Dabei wurden neben CO2-Emissionenauch die Treibhauswirkungen von Gasen wie zum Beispiel Methan und Lachgas,sogenannten Äquivalenten, berücksichtigt.Waldschutz und nachhaltiges Forstmanagement im AmazonasAktuell tagt die UN-Klimakonferenz in Madrid. Auch Unternehmen sind gefragt, beider Einhaltung des festgelegten Zwei-Grad-Ziels zur Begrenzung der Erderwärmungaus dem Pariser Klimaabkommen ihren Teil zu leisten. Mit derKompensationszahlung unterstützt BearingPoint daher wiederholt das Projekt"Jacunda REDD+ in Brasilien", das Waldschutz, nachhaltige Waldbewirtschaftungund Aufforstung im brasilianischen Regenwald fördert. BearingPoint folgt damitder Empfehlung der 24. UN-Klimakonferenz, nach der die Aufforstung von Wäldernsowie das Stoppen von Abholzungen zu den wichtigsten Maßnahmen für denKlimaschutz zählen. Michael Sahm von der ForestFinest Consulting GmbH, diedieses Projekt begleitet: "Wir freuen uns, dass BearingPoint sich auch diesesJahr wieder im Regenwaldschutz engagiert. Wissenschaftliche Arbeiten belegenüberzeugend, dass der Schutz bestehender Wälder, nachhaltiges Forstmanagementund Wiederbewaldung zu den effektivsten Lösungen im Kampf gegen den Klimawandelgehören. Denn Biomasse und Böden sind neben den Ozeanen die wichtigstenCO2-Speicher weltweit. Waldschutz wird jedoch nur gelingen, wenn sich diesoziale und ökonomische Situation der Menschen vor Ort spürbar verbessert. Genaudas leistet das Jacunda REDD+ Projekt, indem es zahlreiche UN-Entwicklungszieleadressiert."Das Projektgebiet, das eine Gesamtfläche von 94.000 Hektar umfasst, befindetsich im Nordosten des brasilianischen Bundestaates Rondônia und ist nochüberwiegend von Primärwald bedeckt. Durch den Erwerb von CO2Zertifikaten schütztBearingPoint etwa 20 Hektar tropischen Regenwald. Jacunda REDD+ unterliegt demUN-geförderten REDDMechanismus (Reduced Emissions from Deforestation and ForestDegradation) und trägt zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Waldflächen, derErhaltung eines Schutzwaldes sowie dessen Bewahrung vor illegalem Holzschlagbei. Die Brände im Amazonasgebiet haben vor Augen geführt, dass es dieseMaßnahmen braucht, um die grüne Lunge der Welt zu erhalten und zu stärken."Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen"Die Entscheidung, die durch Dienstreisen entstandenen CO2-Emissionen erstmalsfirmenweit zu kompensieren, steht auch im Zusammenhang mit dem UN GlobalCompact, den BearingPoint im Jahr 2019 unterzeichnete. BearingPoint verpflichtetsich damit den zehn zugrundeliegenden Prinzipien, zu denen auch der Umwelt- undKlimaschutz gehört. Unterzeichner des UN Global Compact sind angehalten, ihrenBeitrag zu den zehn Prinzipien fortwährend zu verbessern.Vor diesem Hintergrund feierte BearingPoint sein 10-jähriges Jubiläum diesesJahr mit der #10DaysOfCaring-Kampagne: http://ots.de/a5ngmS, die rund 150verschiedene CSR-Aktivitäten umfasste - von Baumpflanzaktionen und dem Radfahrenzur Arbeit bis hin zur Blutspende und dem Freiwilligendienst für lokalegemeinnützige Organisationen. Zudem wurde das Unternehmen dieses Jahr von derWirtschaftsWoche mit dem Sonderpreis "Sustainable Finance"(http://ots.de/EnNtBT) sowie im letzten Jahr mit dem Sonderpreis "ProBono"(http://ots.de/K4XzXf) ausgezeichnet. Zum Thema, was speziellConsulting-Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit tun können, hat BearingPointeinen Artikel beim Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU)veröffentlicht: http://ots.de/pYvvmkMarkus Laqua, Sponsor für das Thema Corporate Social Responsibility beiBearingPoint: "Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen. Da helfen Fokus undKontinuität - beides leistet der UN Global Compact mit seinen zehn Prinzipienund der Fortschrittsberichterstattung. Die CO2-Kompensation nun für alle unsereLändergesellschaften umzusetzen, war daher eine naheliegende Entscheidung.Parallel engagieren wir uns weiter dafür, CO2Emissionen zu vermeiden und zureduzieren. Wir tun dies sowohl intern als auch in unseren Beratungsprojekten,bei denen Nachhaltigkeitslösungen zunehmend gefragt sind."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung miteuropäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in dreiGeschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft;Business Services als zweiter Bereich bietet Kunden IP-basierte Managed Servicesüber SaaS hinaus; im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen füreine erfolgreiche digitale Transformation, Advanced Analytics und regulatorischeAnforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue,innovative Geschäftsmodelle.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen undOrganisationen. 