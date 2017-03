Frankfurt am Main (ots) - Zweite Auszeichnung in Folge fürBearingPoints Lösung Abacus360 Regulator und das Beratungs-Know-howin Datenerfassung, -analyse und -übermittlung bei ZentralbankenDie Management- und Technologieberatung BearingPoint hat im Rahmender Central Banking Awards am 23. März in London die Auszeichnung"Central Banking Consultancy and Advisory Services Provider of theYear 2017" erhalten. Das Beratungshaus gehört zu den führendenAnbietern von Risk und Regulatory Technology (RiskTech/RegTech)weltweit. Der Preis bestätigt damit noch einmal die Expertise in deraufsichtlichen Datenerhebung, der statistischen undaufsichtsrechtlichen Analyse sowie der Datenübermittlung.Die Central Banking Awards, die dieses Jahr zum vierten Malverliehen wurden, zeichnen Zentralbanker oder Stakeholder für oder imUmfeld von Zentralbanken und nationalen Volkswirtschaften fürbesondere Leistungen aus. Christopher Jeffery, Präsident des CentralBanking Awards Committee und Chefredakteur von Central Banking,kommentierte: "Während des Award-Prozesses erhielten wirausgezeichnetes Feedback zur Professionalität der BearingPointBerater. Ihre Erfahrungen mit Big Data-Herausforderungen imaufsichtlichen Kontext helfen Zentralbanken, den schnelllebigentechnologischen Wandel zu bewältigen."Dr. Robert Wagner, Globaler Leiter Financial Services beiBearingPoint, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, den Central BankingAward in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen zu haben. UnsereGeschäftsbeziehungen zu Zentralbanken wachsen kontinuierlich. DieserAward zeigt, dass BearingPoints Expertise am Markt gefragt ist, seies bei der Umsetzung der aufsichtlichen Datenerhebung, derstatistischen und aufsichtsrechtlichen Analyse oder derDatenübermittlung. Unser erfolgreiches Beratungsteam implementiertauf Basis der technologischen Weiterentwicklung unsererAbacus-Plattform und in enger Abstimmung mit den Zentralbankenweltweit erfolgreich regulatorische Vorgaben."Dr. Maciej Piechocki, Partner bei BearingPoint, ergänzte:"Zentralbanken sind sehr komplexe Organisationen und BearingPointbeweist mit der Bereitstellung der Abacus-Plattform, dass es dieBedeutung der Datenerhebung, -analyse und -übermittlung zustatistischen oder aufsichtsrechtlichen Zwecken verstanden hat. Essind nicht nur die Funktionalitäten unserer Abacus360 RegulatorPlattform, sondern auch das Know-how unseres Experten-Teams, dasweltweit mit Zentralbanken zusammenarbeitet. Das Handling großerMengen komplexer Finanzdienstleistungsdaten erfordert fachliche undtechnische Kenntnisse der regulatorischen Wertschöpfungskette für einbreites Spektrum von Anforderungen wie Basel III, Solvency II,AnaCredit, MiFID II oder zentrale Kreditregister."Mit Abacus360 Regulator hat BearingPoint eine neuePlattform-Generation zur Datenerfassung und Abdeckung der komplettenregulatorischen Wertschöpfungskette für Zentralbanken undAufsichtsbehörden entwickelt. Abacus360 Regulator ist mit seiner sehrkurzen Implementierungsdauer bei mehreren nationalen Zentralbanken imEinsatz, mit dem derzeitigen Fokus auf AnaCredit. Das Upgrade aufAbacus360 enthält eine Reihe von Self-Service-Komponenten, die denRegulatoren eine größere Flexibilität ermöglichen. Die Lösung umfassterweiterte Analysen, Meldungen in XBRL-, SDMX-, ISO 20022-, XML- oderExcel-Formaten sowie einen neuen Workflow-Manager. Abacus360Regulator ermöglicht es Zentralbanken und Aufsichtsbehörden,Ad-hoc-Datenerfassungen oder Stresstests in einer sehr effizientenArt und Weise durchzuführen.Die Bekanntgabe der Central Banking Gewinner aller Kategorienerfolgte am 13. Februar 2017. Die offizielle Preisverleihung fand imRahmen des Central Banking Awards-Dinners am 23. März 2017 in Londonstatt.Weitere Informationen finden Sie unter: www.reg.techÜber BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions undVentures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den BereichenDigital Transformation, Regulatory Technology sowie AdvancedAnalytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung vonStart-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweitführenden Unternehmen und Organisationen. BearingPoints globalesBeratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstütztKunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen füreinen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.