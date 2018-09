Frankfurt am Main (ots) -Die Management- und Technologieberatung BearingPoint ist einer derPreisträger der "FinTech & RegTech Global Awards 2018" von CentralBanking. Mit den erstmals vergebenen Awards würdigt Central Bankingdie relevanten Akteure aus dem Financial und Regulatory Technology(FinTech und RegTech) Umfeld. Zentralbanken, Aufsichtsbehörden,Technologie- und Beratungsunternehmen werden ausgezeichnet für diebesten, innovativsten Lösungen, Initiativen und Services.BearingPoint, einer der führenden Anbieter von Regulatory und RiskTechnology (RegTech/RiskTech), hat mit seiner Abacus360 RegulatorLösung den Award in der Kategorie "Best Data Management Solution forRegulatory Compliance" gewonnen. In dieser Kategorie wird eine Lösungausgezeichnet, die heterogene Daten vereinheitlicht und derenbereichsübergreifende gemeinsame Nutzung ermöglicht. Damit hatBearingPoint mit seinen RegTech-/RiskTech-Lösungen und -Services fürZentralbanken und Aufsichtsbehörden zum vierten Mal in Folge einenAward gewonnen.Rachael King, Vorsitzende des FinTech & RegTech Global AwardsCommittee, zur Auszeichnung: "Bearing Point hat sich als führenderAnbieter im Bereich Datenmanagement etabliert. Da dieRegulierungsbehörden immer mehr auf Daten achten, um die Stabilitätdes Finanzsystems sicherzustellen, war der Bedarf anManagementlösungen noch nie so groß wie heute. BearingPoint hatintensiv daran gearbeitet, Beziehungen zu einer Reihe vonRegulierungsbehörden auf der ganzen Welt aufzubauen, um innovativeund zukunftsweisende Modelle zu entwickeln."Dr. Maciej Piechocki, Mitglied des RegTech Management Boards beiBearingPoint, zum Preisgewinn: "Wir freuen uns, dass wir die Jury vonunserer Expertise und unserer innovativen Software überzeugenkonnten. Zentralbanken und Aufsichtsbehörden stehen heute vor großenHerausforderungen: Sie müssen große Mengen an granularen Daten derunterschiedlichsten Art verarbeiten und analysieren. Außerdem müssensie vielfältige neue Verordnungen und Richtlinien innerhalb kurzerZeit umsetzen. Dafür benötigen die Regulatoren intelligente Werkzeugeund qualifizierte Technologie-Partner an ihrer Seite. Der Awardbestätigt, dass BearingPoint als Spezialist für RegTech, Risk Techund SupTech (Supervisory Technology) ein starker Partner ist. Um dieszu unterstreichen, arbeiten wir mehr denn je an innovativen Lösungensowie daran, weltweit ein verlässlicher Partner für Zentralbanken undAufsichtsbehörden zu sein. Weiterhin konzentrieren wir uns auf dieNutzung neuer Technologien wie zum Beispiel AI, Big Data undBlockchain im Aufsichtswesen."Die Gewinner der "FinTech & RegTech Global Awards 2018" wurden am6. September 2018 in Singapur auf dem erstmals stattfindenden"FinTech & RegTech Global Summit" bekannt gegeben. Dr. MaciejPiechocki nahm die Auszeichnung für BearingPoint entgegen.Abacus360 Regulator ist eine Lösung für die risikobasierteFinanzaufsicht und die regulatorische Analyse, einschließlichRisikokalkulation und Management der regulatorischen Key PerformanceIndicators (KPIs). Zentralbanken und Aufsichtsbehörden setzen dieSoftware ein, um aufsichtsrechtliche und statistische Datenautomatisiert zu erfassen, zu analysieren und weiterzureichen.Weitere Informationen unter: www.reg.techÜber BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions undVentures. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft,Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den BereichenDigital Transformation, Regulatory Technology sowie AdvancedAnalytics, und Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung vonStart-ups voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweitführenden Unternehmen und Organisationen. Das globaleBeratungs-Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiternunterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsammit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comGeschäftsbericht: http://ots.de/IeLbnCLinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_dePressekontakt:Alexander BockManager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell