Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und TechnologieberatungBearingPoint, einer der führenden Anbieter von Risk und RegulatoryTechnology (RiskTech/RegTech), hat bei den InsuranceERM Awards 2017in London den Preis als "Best Regulatory Reporting Solution" Anbietergewonnen. Die Jury zeichnete BearingPoint für das ProduktABACUS/Solvency II aus, das Versicherer bei der Einhaltung ihrergesetzlichen Meldepflicht nach der Solvency II-Richtlinieunterstützt. ABACUS/Solvency II ist nun 3-fach prämiert - in denJahren 2015 und 2016 gewann das Produkt bereits in der Kategorie"Best Regulatory Reporting Product" bei den Insurance Risk Awards undden Buy-Side Awards von Risk.net.Die InsuranceERM Awards wurden Ende 2016 ins Leben gerufen. Siezeichnen Unternehmen mit hervorragenden Leistungen imRisikomanagement und der versicherungsmathematischenRisikomodellierung sowie führende Dienstleister, die dieVersicherungsbranche bei ihrer Zielerreichung unterstützen, aus. DieTechnologieanbieter wurden anhand mehrerer Kriterien bewertet,darunter Schwierigkeitsgrad und Geschwindigkeit der Implementierung,Flexibilität, Stabilität, Skalierbarkeit, Transparenz, technischerSupport und Kosten. Die Awards wurden bei der offiziellenPreisverleihung in London übergeben.Dr. Maciej Piechocki, Partner bei BearingPoint, kommentiert: "Diesist bereits die dritte Auszeichnung für ABACUS/Solvency II in denletzten zwei Jahren und darauf sind wir sehr stolz. Die Anerkennungder Branchenexperten bestätigt unsere Expertise im Bereich desMeldewesens für Versicherungsunternehmen. Sie spiegelt außerdemunseren Anspruch wider, ein verlässlicher Partner für unsere Kundenzu sein und Produkte und Dienstleistungen auf ihre Bedürfnissezuzuschneiden. Nach dem erfolgreichen 'Day 1 Reporting' und denQuartalsberichten machen wir uns nun für die ersten Jahresberichtebereit, die den Aufsichtsbehörden im Mai 2017 vorgelegt werdenmüssen."ABACUS/Solvency II ist eine revisionssichere Standardsoftware fürdas aufsichtsrechtliche Meldewesen nach Solvency II Säule 3, diederzeit von über 200 Unternehmen in 21 europäischen Ländern genutztwird. Sie deckt den gesamten Prozessablauf ab - von Datenimport bisValidierung und Vorbereitung von quantitativen Berichten (QRTs) inXBRL. Darüber hinaus unterstützt sie die neuesten Anforderungen nachEZB-Versicherungsstatistiken (EZB-Add-ons) und die lokalenMeldepflichten in Irland und Frankreich (Nationale SpezifischeVorlagen - NSTs), so dass eine konsistente Berichterstattung gemäßEIOPA, EZB und nationalen Aufsichtsbehörden ermöglicht wird. Einkürzlich vorgestelltes KPI-Modul ermöglicht nun auch die Analyse derBerichtsdaten, die Festlegung und Messung der Key PerformanceIndicators (KPIs) sowie die grafische Darstellung.ABACUS/Solvency II ist als On-Premise-Lösung und als SaaS(Software-as-a-Service) erhältlich, wobei rund 50 Prozent der Kundensich für letzteres entschieden haben. Die Software wurde als modulareLösung konzipiert, die sowohl für große multinationale Versichererals auch für mittelständische und kleine Versicherer geeignet ist.Basierend auf ABACUS/Solvency II bietet BearingPoint als Alternativezu EIOPA`s T4U auch die "Plug and Play"-Anwendung ABACUS/4U, dieexplizit an die Bedürfnisse kleinerer Unternehmen angepasst wurde.ABACUS/Solvency II basiert auf der bewährten Abacus-Plattform vonBearingPoint, die von Unternehmen in ganz Europa genutzt wird, umihre Berichtspflichten gemäß Basel III, EMIR und anderer Richtlinienzu erfüllen. BearingPoint arbeitet im Rahmen von u.a.kontinuierlicher Weiterentwicklung von Abacus mit den Versicherernund Regulierungsbehörden eng zusammen und trägt als Mitglied vonStandardisierungsgremien wie beispielsweise des XBRL Konsortiumsaktiv zur Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Standards bei. Soschafft es das beratungshaus bei der Berichterstattung überSystemtechnologie und dem Fachwissen an der Spitze zu bleiben.Über BearingPointBearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich diewirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die darausentstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und individuelleLösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel,der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichenVerwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn sie mit unszusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- undFachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenenProdukt-Entwicklungen, um unsere Lösungen an die individuellenFragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche,ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskulturund hat zu nachhaltigen Beziehungen mit vielen der weltweit führendenUnternehmen und Organisationen geführt. Pressekontakt:
Alexander Bock
Manager Communications
Tel.: +49 89 540338029
E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.com

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell